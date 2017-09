Haladékot adnának a szakszervezetek a Tescónak

A pénteki és szombati sztrájk után hétfőn tárgyalt a Tesco a dolgozókat képviselő szakszervezetekkel. A 24.hu információi szerint a tárgyaláson a szakszervezetek, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) kompromisszumot ajánlottak:

október 2-ig adnának haladékot az áruházláncnak, hogy reagáljon a bérkövetelésükre.

A dolgozók képviselői továbbra is 25 százalékos béremelést követelnek. A Tesco arra is haladékot kapott, hogy előálljon egy programmal, amellyel mérni lehet az áruházak működését, és meg lehet állapítani, hogy mekkora létszámbővítésre lenne szükség. Erre szeptember 25-ig adna időt a két szakszervezet. A KDFSZ továbbra is fenntartja, hogy 15 százalékkal több dolgozó kellene a Tesco áruházaiba, de a felmérés alapján megvizsgálná, hogy az egyes üzletekbe mennyi embert kellene még felvenni.

A szakszervezetek vállalták, hogy egyelőre nem tartanak újabb sztrájkot, viszont a sztrájkbizottságokat nem oszlatják fel. Szerdán folytatódnak a tárgyalások, akkor a szakszervezetek vezetői a Tesco közép-európai menedzsmentjével egyeztetnek majd. Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke szerint már ez is nagy siker, ugyanis eddig még nem tárgyaltak ilyen magas szinten a cég vezetésével, mióta csak a Tesco Magyarországon van.