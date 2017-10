Ötödével nőtt a munkások fizetése

A harmadik negyedévben 859 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó elemzése szerint, ami 17 százalékos növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A fizikai dolgozók körében a szakmunkások 918 forintos átlagos órabére 11 százalékkal haladja meg a betanított munkát végzők 830 forintos átlagos bérszintjét. Régiók szerint jelentősen, akár negyedével is eltérhetnek az órabérek: míg Dél-Dunántúlon és az Észak-Alföldön ma 700 forint körüli átlagos órabérre számíthat egy fizikai dolgozó, ez az érték a Nyugat-Dunántúlon 870, míg Közép-Magyarországon 970 forint közelében alakul.

Hujber Tibor, a Trenkwalder ügyvezető igazgatója szerint a munkaerőhiány hajtja a bérnövekedést alapvetően. Különösen az év elején, a béremelések klasszikus időszakában nőttek a bérek, egyetlen negyedév alatt konkrétan több mint tíz százalékot ugrott az átlagbérszint. "Az idei harmadik negyedévben ugyan megtorpant az emelkedés, de az egyre fokozódó kereslet hatására várhatóan már az év végén újabb növekedési hullám tanúi lehetünk" - mondta.

A BDO Magyarország ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. Az 500 és 800 ezer forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében a béremelkedés mértéke 2016 harmadik negyedévéhez képest átlagosan 4,7 százalék volt, csak az elmúlt negyedév alatt 1,8 százalékkal emelkedtek ebben a kategóriában a fizetések.

Hajnal Péter, a BDO Magyarország könyvelési, bérszámfejtési és outsourcing üzletágának partnere azt mondta, a középvezetői szinten dolgozó szellemi alkalmazottak esetében most felgyorsulni látszik, de egyelőre nem tiszta, hogy egy hosszabb növekedési folyamat kezdetéről van-e szó. Ebben a szegmensben a harmadik negyedév során is 3 százaléknyi volt a kilépők aránya., aminek az az oka, hogy a munkahelyet váltók akár 20-30 százalékot is meghaladó béremelést is el tudnak érni a váltással.