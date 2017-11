Kevés volt a béremelés, senki nem akar bolti eladó lenni

Tovább nőtt a kiskereskedelmi forgalom, szeptemberben épp 6 százalékkal, főleg a nem élelmiszer üzletek forgalma ugrott meg, írja a KSH. Közben a Blokkk.com arról ír, hogy az elmúlt időszakban hiába emelet komolyan bért a Tesco az Auchan vagy Spar is, 2017 második negyedévében még tovább eset kiskereskedelmi dolgozók száma.

Ezek a nagy láncok pedig hiába fizetnek többet jellemzően, mint a kisebb versenytársaik, még ők is több mint ezer áruházi állást kínálnak, miközben egy munkakörre több embert is kereshetnek. A lap saját gyűjtéssel megnézte a jobban fizető nagy cégeknél a meghirdetett bolti pozíciókat és az ezeknél elérhető jövedelmeket.

Aldi Auchan Lidl Penny Spar Tesco hirdetett munkakörök 198 139 100 109 165 350 elérhető jövedelem (ezer forint/hó) 228-311 247 247-268 n.a. n.a. 225-241

Érdekes lesz, hogy a kis boltok hogyan fogják kibírni a szükségesnek tűnő masszív béremeléseket, ha a nagy boltok is küszködnek, 15-20 százalékos béremelések után is. Külön figyelnie kell majd a NAV-nak is, mert így sok szereplőnek még inkább megnő majd az ösztönzése arra, hogy feketén fizessék inkább a piaci folyamatok miatt elkerülhetetlen béremeléseket.