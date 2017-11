Akarnak dolgozni a munkanélküliek vagy sem?

Franciaországban évek óta téma, hogy a munkanélküliek biztosan visszaélnek a nálunk "munkanélküli segélyként" ismert álláskeresési támogatásokkal. Gyakran előjött a nálunk is ismert szlogen, hogy a többségük "azért nem dolgozik, mert nem akar". Még Macron elnök is azt ígérte a kampányában, hogy ötszörösére emeli az ellenőrzések számát, párhuzamosan a munkanélküli segélyezés reformjával, írja az MTI a Les Échos alapján.

Segély vagy biztosítás?

Elvileg teljesen mindegy lenne, hogy az álláskeresési támogatásokra milyen címkét aggatunk, minden fejlett ország támogatja a munkanélkülijeit az értelmes új munkájuk megtalalásában, az egyértelműen senkinek nem jó, ha bárki is hosszabb időre kiesik a munkaerőpiacról.

A segély szónak viszont nyilvánvalóan van egy olyan értelme, mintha az valami rendkívüli állami kegy lenne, amit szívességből adnak. Nálunk is álláskeresési járadék már a neve, hiszen a dolgozó korábban jellemzően már elképesztően sokat kötelezően befizetett társadalombiztosításként és egyéb címeken az államnak. Egy szociális biztonságra is kihegyezett kötelező biztosításnál pedig mi sem lenne természetesebb, hogy visszadnak abból, amit az ember korábban pont ezért is fizetett be.