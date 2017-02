Összeomlott az Erste netbankja

Lehalt az Erste netbankja, a honlapjukra ki is írták, hogy baj van. Illetve egészen pontosan azt, hogy "átmeneti túlterheltség miatt a megszokottnál a hosszabb időt vagy többszöri próbálkozást vehet igénybe" a netbankolás. Olvasóink tapasztalata szerint ez egy nagyon finom megfogalmazása annak, hogy összeomlott az egész.



Tapasztalt kommunikátorok

A kommunikációval is akadnak gondok, mert mintha az ügyfélszolgálati telefon is elromlott volna. Vagy most inkább nem használják, mindenesetre ki se csörög. Megkérdeztük az Erstét is, hogy mikorra oldják meg várhatóan a dolgot, frissítjük a cikket, ha válaszoltak.

Az ügy hátterében az állhat, hogy most vették át a citibankos ügyfeleket. Az átállás után megnövekedett forgalmat viszont ezek szerint nem bírta a rendszerük. A zökkenőmentes átállás érdekében pár napja le is állították a rendszert, hogy felkészítsék a megváltozott körülményekre. Úgy néz ki, nem sikerült.

Az ügyfélszámlák teljes átvételét az eredeti tervek szerint tavaly októbertől intézték volna egyébként. A felvásárlással az Erste a második legnagyobb magyar lakossági bank lett az OTP után.

Frissítés: Az Erste nem válaszolt arra, hogy miért nem megy az ügyfélszolgálat se, vagy hogy mikorra javítják a meg a netbankot. Megismételték viszont a honlapra kiírt üzenetet.