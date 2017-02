Matolcsy: NATO-szövetséges ország nagykövetsége támadta az MNB-t

Matolcsy György jegybankelnök szerdán az Országgyűlésben az MNB 2015-ös évét értékelte: azon kívül, hogy kiderült, hogy a jegybank mindent nagyon jól csinált, Matolcsy arról is beszélt, hogy valakik 2015 áprilisában a Magyar Nemzeti Bankot szerették volna felhasználni arra, hogy bankpánikot keltsenek egy NATO-szövetséges ország budapesti követségének segítségével.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke szerint az általa vezetett intézmény kivételesen sikeresen működött 2015-ben, mert a kormány és a jegybank stratégiai szövetségben, összehangoltan, koordináltan tevékenykedett - írja az MTI.

Matolcsy György szerdán az Országgyűlésben az MNB 2015. évről szóló üzleti jelentésének és beszámolójának általános vitájában azt mondta, a jegybank 2015-ben folytatta azt a lazító, az üzleti környezetnek kedvező monetáris politikát, amit 2013 márciusában indított el.

Az MNB elnöke szólt arról is, hogy a brókerbotrányok miatt árnyék is vetült 2015-re. Abban az évben brókerbotrányoktól volt hangos Magyarország: először a Buda-Cash, majd a Hungária, majd a Quaestor nevű csalárd cég "dőlt be", mert a jegybank új vizsgálati módszerével megtalálta a 10-15 éve "felhalmozott trükköket", amelyek révén sok százmilliárdot vettek el az emberektől - mondta.

Matolcsy György szerint a csalók megtalálása jó hír, az árnyék azért vetül rá mégis, mert "a Magyar Nemzeti Banknak ez a brókercsalásokat leleplező tevékenysége egy sorozatba illeszkedik, egy forgatókönyvbe illeszkedik". Úgy fogalmazott: ami történt, "egy olyan nagy NATO-szövetséges ország budapesti nagykövetségéről folytatott kormánybuktató és jegybankbuktató tevékenységhez illeszkedik, ami 2014 őszén indult el".

Matolcsy György ezt úgy magyarázta, hogy az MNB megtalálta volna a csalárd brókercégeket, mert már ott voltak a cégeknél, de nem mindegy, mikor. Nem mindegy, hogy január-márciusban találták meg vagy májusban - mondta.

Szerinte azért találták meg 2015 elején, mert "valakik a Magyar Nemzeti Bankot szerették volna felhasználni arra, hogy bankpánikot keltsenek Magyarországon 2015 áprilisára". Hozzátette: ez a bankpánik be is következett: négy városban, négy órát tartott. Mondhatnánk, hogy nem sok, de sokkszerű volt az, hogy "egy titkosszolgálati és katonai forgatókönyv alapján a Magyar Nemzeti Bankot egyesek, szövetségeseink és barátaink, fel akarták használni arra, hogy megbuktassa a jegybank a kormányt" - közölte.

Az MNB elnöke szerint a jegybank azonban úgy működött, hogy ez ne következhessen be. Hangsúlyozta, 15 hónappal az MNB és a pénzügyi felügyelet integrációja után leleplezték a csalásokat, "a jegybank nem felelős, hanem a jegybank leplezte le a csalásokat".