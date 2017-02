Nem valósultak meg a tervek, a tőzsde szerint ez nagy siker

Sikerekről, szárnyalásról ír saját évértékelőjében a tőzsde, amiből legalább annyit le lehet szűrni, hogy nincs az a kudarc, ami megtörhetné az államosított tőzsde vezetőinek felhőtlen optimizmusát. Ha meg akarja érteni, mi ez az egész, itt írtunk róla bővebben legutóbb.

Pedig az államosítás után nagy dérrel-dúrral bejelentett terveikből pontosan semmi nem valósult meg. Így "a 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiai tervek megvalósítását" folytathatják, újult erővel. Igaz, nem is az első évre vonatkozott minden. A tőzsde mindenesetre elég siralmas, meglehetősen lecsúszó állapotban van. Azaz pontosabban egy dologban volt mostanában tényleg erős a magyar tőzsde:

a részvényesi érték minél gyorsabb eltüntetésében.

Ezt nem kell bemondásra elhinnie, inkább nézze meg, hogy az elmúlt tíz évben tőzsdére vitt 27 magyar cég közül az Alteo-n és Plotinuson kívül egyetlen sikersztorit sem látunk. Fontos hozzátenni, hogy ez hosszú távú folyamat, messze nem csak az államosítás utáni vezetők felelőssége, és nem is kizárólag csak a 2010 utáni állami szabályozóé.

tőzsdei bevezetések bevezetés dátuma évesített hozam az indulástól RFV Nyrt. (később E-Star, ma ENEFI) 2007.05.29. -56,70% Orco Property Group 2007.06.21. kivezetve AAA Auto 2007.09.26. kivezetve TC Befektetési Nyrt. 2008.03.31. kivezetve Externet Nyrt. 2008.05.30. -8,70% Harewood Structured Investment 2008.07.11. n.a. Pannunion Nyrt. 2008.09.30. kivásárolták KEG Nyrt. 2009.05.22. -44,60% Kulcs-Soft Nyrt. 2009.10.30. -4,50% Finext Nyrt. 2009.11.16. nincs élet a papírban NORDTELEKOM Nyrt. 2009.12.15. -58,80% Appeninn Nyrt. 2010.07.02. -1,8% OTT-ONE (korábban HybridBox Nyrt.) 2010.09.29. -37% ALTEO Nyrt. 2010.10.12. 22,70% CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2010.11.08. -20,60% KREDITJOG Corporation Nyrt. (ma: TWD Investments) 2010.11.29. -50,30% Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. 2010.12.01. -23,20% PLOTINUS Nyrt. 2011.02.15. 23,80% VISONKA Nyrt. 2011.06.22. felszámolták BIOMEDICAL Nyrt. - (ma: TR Invstment) 2011.06.29. -58,10% FuturAqua Nyrt. 2011.11.28. -15,30% MASTERPLAST Nyrt. 2012.3.23. -7,90% OPTISOFT Nyrt. 2011.12.06. kivezetve BUSINESS TELECOM Nyrt. 2012.05.24. felszámolták ALTERA Nyrt. 2013.06.25. -13,90% Norbi Update Lowcarb Nyrt. 2014.11.10. kivezetve DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2016.11.11. -4,20% ÖSSZES ÁTLAGA -22,33% forrás: Budapesti Értéktőzsde

Teli voltunk viszont kamusztorikkal, nevetségesen erős, csalásgyanús történetekkel, amikhez képest mondjuk Aerobic Norbi és a Buda Cash közös szórakoztató műsora szinte csak háttérzaj volt.

Azt is jó tudni, hogy az Externet után a Plotinus Holding is bejelentette távozási szándékát, részvényei kivezetését, mivel ezek szerint jóval több a hátránya, mint a lehetséges előnye a nyereséges cég tőzsdei jelenlétének. Tavaly egyébként két részvénykibocsátás volt, a Duna House-é, és az Alteo némely új részvényeié.

A belőtt stratégiai célokra visszatérve, tényleg igaz az, hogy 2020-as céldátummal elég sok időt hagytak maguknak a teljesítésre . Viszont egyelőre a közelében sincsenek egyik célnak se, kívülről nem látni, hogy semmin mi lehetne az a kiugró siker. Itt vannak az emlegetett célok:

a tőzsdén jegyzett cégek kapitalizációjának (méretének) megduplázása a GDP-arányában,

uniós támogatások bevonásával,

évente átlag egy, feltételezhetően állami hátterű gigavállalat tőzsdei bevezetésével,

illetve évi öt kisebb cég részvényeinek vagy kötvényeinek a bevezetésével,

és minden olyasmivel, amit már részben érintettünk: a tőzsdei jelenléthez illetve befektetéshez kapcsolt újabb adókedvezmények bevezetésével, az adminisztrációs terhek enyhítésével, az eljátszott befektetői bizalom visszaállításával stb.

Büszkék még egyes, egyelőre nem megítélhető adminisztratív lépéseikre is, amik közt tényleg vannak jó irányok, majd elválik mi lesz belőlük a valóságban, jó kezdeményezésből volt már rengeteg. Nagy sikernek lett beállítva a BUX "szárnyalása" is, ami tényleg sokat emelkedett tavaly, de ez leginkább annak köszönhető, hogy visszakerültünk a bóvli hitelminősítői kategóriából. Fontos lenne pedig, hogy mondjuk idéntől egy pár valóságos siker is jöjjön az óriási közleménysikerek helyett, a jól működő tőzsde sokat lendíthetne az egész országon.

Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója mindenesetre akkora bullshitcunamival zárta a közleményüket az idei tervekről, amiért valószínűleg érdemes volt felkelnie. Mi viszont semennyivel nem leszünk tőle okosabbak. De Ön is elolvashatja, tessék: