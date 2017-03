Itthonról ömlik a pénz az OTP-hez

Több mint 202 milliárd forint lett az OTP tavalyi adózott nyeresége, ami 70 százalékkal több, mint a tavalyi hasonló eredményük, írja a Világgazdaság.

Ez főleg Magyarországról ömlött be hozzájuk, a külföldi leánybankjaik elég váltakozóan, de inkább azért gyengén muzsikáltak az utolsó negyedévben. Összesen 2,7 milliárd forintot nyertek így az utolsó 3 hónapban az össze külföldi bankjukon, és csak az orosz és az ukrán bank lett nyereséges ebben az időszakban. Ezeken sorrendben 4,6, illetve 2 milliárd forint profitot tudtak eltenni. Vesztettek viszont:

3,5 milliárd forintot a monetenegrói

2,6 milliárd forintot a szlovák

550 millió forintot a román

és 155 millió forintot a szerb bankjukon

Romániában, Ukrajnában és Montenegróban a kihelyezett hitelállományuk is szűkült, a helyi Orbán Viktorok lehet, hogy ezeken a helyeken is arra jutottak, hogy puszta rosszindulatból csinálja ezt az OTP és nem direkt akarnak pénzt keresni.

Külön érdekes, hogy az OTP összbevétele és működési eredménye már 4 éve folyamatosan csökken, az adózott eredménye viszont nő, azaz a profitjuk eléggé megugrott a szűkülés közben. Emellett teli vannak pénzzel, a likviditási helyzetük nagyon erős, ha ezt nem akarják kifizetni a részvényeseknek, akkor újabb felvásárlásokban gondolkozhatnak.

Ezzel együtt, az itthonról ömlő pénzzel a 200 milliárd feletti nyereség lehetett volna jóval több is, de pár könyvelési megoldással csökkentette a saját eredményét a bank, mivel 2016 kifejezetten jó évük volt, amit idén vallanak be, az is elég jól fog mutatni, írta a Portfolio.

Jó sok pénzt behúznak, az OTP nyereségessége régiós szinten is kiugró, a 15,2 százalékos sajáttőke-arányos nyereség elég nagynak számít. Ugyanakkor az nem várható, hogy a profitjuk a továbbiakban még ehhez képest is nagyot nőhetne.