Most megint inkább leválnak a takarékok az MNB-ről

A takarékokat most megint egy kissé inkább leválasztják az MNB-ről, írja a Portfolio az új csúcsszervük, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) közleményére hivatkozva.

Korábban a Takarékbank volt az igazi nagyfőnök az óriási takarékos összefogásban, de azt tavaly lecserélték erre az SZHISZ-re, és az SZHISZ vezetését is kicserélték teljesen. Korábban még arról volt szó, hogy azzal vége is a takarékok átalakítgatásának, és az MNB is több szerepet kapott.

Most ismét az SZHISZ-t erősítették, azaz "az MNB prudenciális (nagyjából a rendszerszerű kockázatok kezelését jelenti ez) felügyeleti jogköreinek jelentős részét az SZHISZ gyakorolhatja majd a Takarék csoporton belül". Emellett év végégig 51 takarék egyesül majd, amiből lesz

12 nagy regionális takarék.

"A törvénymódosítás értelmében az SZHISZ irányelveket bocsát ki, amelyekkel meghatározza a takarékszektor alapvető fejlődési irányát, alapelveit, és amelyek révén elősegíti a szektor egységességének megteremtését, hatékonyságának növelését"- írja még az MTI, bármit is jelentsen ez. De valószínűleg az egész annyit tesz, hogy a korábbiaknál sokkal inkább fogják saját magukat felügyelni, az MNB kevésbé szólhat majd bele, hogy mi mehet a takarékoknál. Az integráción belül az üzleti funkciókért a Takarékbank felel majd, a kereskedelmi banki funkciók átkerülnek az FHB-hez, ami kiegészül jelzálogbanki funkcióval is.

Korábban a Takarékbankon keresztül a takarékok integrációját Spéder Zoltán irányította, de aztán változott a széljárás, Spéderéket félreállították, az egykori igazgatósági elnök még az FHB-ból is kivonult, a Matolcsy mellől elhozott Bártfai-Mager Andrea személyében pedig új kormánybiztost is kapott a szektor.