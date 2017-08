600 milliós kárt okozott a vasárnapi vihar

A biztosító társaságokhoz az augusztus 6-i viharkár miatt szerda délig 8 ezer kárbejelenés érkezett, a becsült kárérték megközelíti a 600 millió forintot - ezt közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) az első összesítést csütörtökön az MTI-vel.

A legsúlyosabb károk Békés megyében történtek, innen már most több mint 1600 káresetet jelentettek be. Ezek nagy része a Orosházáról érkezett, innen több mint ezer kárt jeleztek. A Mabisz közleménye szerint emellett sok volt a kár Püspökladányban és Budapesten is.

A jelzések alapján a lakóingatlanok mellett több középületben is jelentős károk keletkeztek, fakidőlések, jégverés miatt pedig sok helyen autók is sérültek. A biztosítók kárfelmérő szakembereinek becslése szerint a kár darabszáma még jelentősen emelkedhet, sokan még a kármentést végzik, és csak azután szólnak majd a biztosítónak.