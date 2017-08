Egymillióval csökkenti a kormány a harmadik gyereket vállalók lakáshitelét

Milliókkal csökkenhet a harmadik vagy további gyermeket vállaló családok jelzáloghitel-tartozása egy új kormányrendelet alapján, amit Hornung Ágnes és Novák Katalin államtitkárok mutattak be csütörtök reggel.

Fotó: Balogh Zoltán Novák Katalin család- ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár beszédet mond a Még jobb kezekben a kisgyermekek: átalakuló bölcsődei rendszer elnevezésű országos bölcsődei tájékoztató napok záróeseményén 2017. június 22-én.

A Portfolio cikke szerint az intézkedés lényege, hogy a meglévő lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelekből engednek el 1 millió forintot minden új gyerek születése után. A kedvezményt azok a családok vehetik igénybe, ahol a harmadik vagy a további gyerek 2018. január 1-je után születik, de örökbefogadott gyerek után is jár a kedvezmény, illetve akkor is, ha az anya már legalább a terhesség 12. hetében jár az igénylés idején. A kedvezmény a korábban született gyerekekre is vonatkozik, itt nincs felső korhatár, felnőtt gyerek esetén is lehet igényelni a kedvezményt.

A sajtótájékoztatón újságírói kérdésre elmondták, hogy az intézkedés összesen potenciálisan 214 ezer családot érinthet. 5 százalékos igénybevétel esetén, ez közel 10 ezer gyereket jelenthet, de a költségvetésben 17 milliárdot különítettek el a célra, ami 17 ezer gyereket jelentene. A program pénzügyi forrásait viszont igény szerint bővíteni tudják. Az előtörlesztési díjat az igénylő helyett az állam fizeti meg a bankoknak. A támogatást a bankoknál kell igényelni.

A rendelet kihirdetése előtt felvett ingatlanfedezetű jelzálog-hiteleknél mind a lakáscélú, mind a szabad felhasználású kölcsön esetén igénybe vehető a csökkentés, a kihirdetés után felvettek esetében csak a lakáscélú jelzálog-hiteleknél, írja az MTI.