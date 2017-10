Már 36 nyugdíjas-szövetkezet alakult

Három hónap alatt 36 darab közérdekű nyugdíjas-szövetkezet alakult Magyarországon, és számuk valószínűleg tovább emelkedik majd – állítja Hantos Zoltán, az Opten céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.

Szeptember végéig összesen 36 közérdekű nyugdíjas-szövetkezetet jegyeztek be, és valószínűleg jó néhány van bejegyzés alatt. Ebből 19 darab szövetkezet fő tevékenysége a munkaerő-közvetítés, egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás vagy munkaerő-kölcsönzés. Ez azt jelzi, hogy ezek a társulások több szakterületre kívánnak nyugdíjas munkaerőt irányítani, illetve közvetíteni.

A többi szervezetből három szövetkezet csomagolással, három összetett adminisztratív szolgáltatással, három egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatással, kettő épülettakarítással, másik kettő pedig szakmai, tudományos, műszaki tevékenységgel foglakozik. Ezek mellett 1-1 darab szövetkezet fő tevékenysége az építményüzemeltetés, a felsőruházat-gyártás, a fénymásolás és az üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás köréből kerül ki.

Földrajzi eloszlás tekintetében a fővárosban alakult a legtöbb közérdekű nyugdíjas-szövetkezet, de például Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyékben is többen láttak fantáziát a szövetkezetalapításban. A hazai gazdaságot sújtó fokozódó munkaerőhiány miatt az ilyen szövetkezetek és az általuk foglalkoztatott nyugdíjasok száma is várhatóan emelkedni fog a jövőben, amit az esetlegesen számukra megnyíló pályázati források is tovább segíthetnek.

Közérdekű nyugdíjas-szövetkezetek alapítására idén január óta van lehetőség. Az új szövetkezeti forma létrehozásának célja, hogy az aktív nyugdíjasokat visszahozza a munkaerőpiacra, ezzel csillapítva az egyre nagyobb mértékű munkaerőhiányt a versenyszférában.

A cégek számára azért kedvező, hogy bizonyos munkafolyamatokat kiszervezzenek ezen szövetkezetek tagjainak számára, mert jelentősen kisebb közterheket kell befizetniük az államkasszába, mintha aktív korú munkavállalót alkalmaznának. A közérdekű nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja után sem egészségügyi hozzájárulást, sem szakképzési hozzájárulást nem kell fizetni, és mentes a szociális hozzájárulási adó fizetése alól is. Mentesül a személyi jövedelemadó fizetése alól a nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a személyes közreműködés ellenértékeként juttatott élelmiszer.

Együttesen a minimálbér mértékéig adómentes a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható utalvány formájában megszerzett bevétel, amennyiben nem haladhatja meg havonta a minimálbér 25 százalékát. Adómentes továbbá a nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagjának vagy családtagjának élelmiszer, fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható utalvány formájában legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel is.