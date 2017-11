Pofátlan csalások pörögtek a Quantis környékén

Az elmúlt években kis szünettel legalább két nagyon hasonló csalássorozat köthető a Brokernet, mostani nevén a Quantis ügynökeihez. Mindkét nagyobb eset feltűnően hasonló:

N. Attila Csaba nevű ügynökük társaival 2009 és 2010 között csalt ki nagyjából 400 millió forintot, főleg a brokernetes ügyfeleiktől, a pénz nagy részét pedig eltüntették.

Szinte rögtön utána T. András nevű ügynökük kis csapatával 2011 és 2015 között csalt ki 100-150 millió forintot, főleg a brokernetes ügyfeleiktől, a pénzt eltüntették.

Mindkét csapat rövid futamidejű, fantasztikus befektetéseket ajánlott, amivel évi 20-30 százalékos garantált hozamot ígértek. Az ügyfeleiknek a hitelességet főleg az biztosította, hogy a Brokernet (Quantis) ügynökeiként kérték el a pénzt, korábban a cég pedig ténylegesen megvette nekik a közösen kiválasztott befektetési termékeket. Ezután egyeseknek még fizettek valamennyit, de a túlnyomó többség abban pillanatban keresztet vethetett a pénzére, amint odaadta nekik.

Igen sokan lettek A mostani óriási brókerbotrányok mellett csak az elmúlt években rengeteg hasonló, jelentősebb svindlercsapat dolgozott az ország különböző pontjain a Fortress-ügytől a Cívis-Globálon át mondjuk a hungáriás Jolikáig vagy Kun-Mediátor Marcsikáig. Remélhetőleg nem masíroztunk vissza a 90-es évekbe, de egyáltalán nem lenne meglepő, ha jelenleg is öt-hat nagyobb magyar pilótajátékos csapat rántaná le éppen a lakosságot, MLM-rendszerben értékesített tuti megtakarítási termékeivel. Hogy aztán ők is csak akkor bukjanak le, amikor már végképp nem tudnak új pénzt behúzni. A kicsalt pénzt szinte minden csoportvezető ügyesen eltüntette, sikereik így másokat is inspirálhatnak. Miközben az országban tízezrével lehetnek MLM-ről MLM-re vándorló, teljesen képzetlen házaló ügynökök, pontosabban „független pénzügyi tanácsadók". De az is lehet, hogy még többen fognak rámenni inkább az állam legális lerántására, simán csak túl drága pénzügyi termékekkel, hiszen tudjuk, hogy az ilyesmi is beköszöntött. Azt pedig még nem is említve, hogy külföldről is bátran importálunk orosz, kínaipilótajátékokat, lényegében tömegével.

Mi most a második esetet néztük meg részletesebben. Általában elég hasonlóak ezek az átverős sztorik, de az igazán sok pénzhez szükség van némi extra hitelességre a csodabefektetés mellé. Ahogy egyebek mellet az is tanulságos lehet, hogy a csalók milyen megoldásokkal tudják eredményesen húzni az időt, amikor már kérnék vissza a pénzüket az első gyanakvó befektetők.

Szegény ember pénzügyi gurui

A most 58 éves, pécsi értelmiségi családból származó T. András életéről kevés érhető el a neten, az is részben a saját oktatóvideói alapján.T. András egyébként dr. T. András, azt azonban nem sikerült kideríteni, hogy minek a doktora, annyi biztos, hogy nem a közgazdaságtané. Az biztos, hogy a rendszerváltás után viszonylag sok, nem igazán sikeres cégbe szállt be. Az igazi áttörést, azaz egy kényelmesebb középosztálybeli jövedelmet az hozhatott neki jó ideig, amikor 2006-ban beszállt ügynökösködni a Brokernetbe.

A Brokernet 2006-ra már épp túl volt legmegdöbbentőbb felívelési szakaszán, már több ezer ügynökük volt, a sikerüket megalapozó unit-linked termékek is még bőven futottak. Ráadásul kisvártatva kitalálták, hogy egy külön cégükkel viszonylag drágább jelzáloghitelt is adnak főleg svájci frankban az ügyfeleknek, utána ezt pénzt is befektethetik Brokernetnél. Ami újabb pluszpénzt hozott évekig a cégnek, és sokszor extrém kockázatokat az ügyfélnek.

Brokernet, unit-linked Három korábbi biztosítási ügynök rájött arra a 90-es évek legvégén, hogy rengeteg magyar járatlan a pénzügyekben, és készpénzben vagy bankbetétben tart jelentős vagyont. Azt is ismerték, hogyan lehet erős pszichológiai nyomás alatt tartva hosszú távú befektetési döntésre bírni az embereket, hogy a végén ők érezzék magukat hülyének, ha mégse kérnének az egészből. Ezt az értékesítési módszert egy kőművesinasnak is be lehetett tanítani, akit öltönyben valódi pénzügyi szakértőnek hihettek sokan, akik nem járatosak a pénzügyi termékek világában. MLM-rendszerű ügynökhálózatukkal pedig akkori szemmel is eszeveszetten drága drága és kockázatos termékekre tudták rábeszélni az ügyfeleket. Ezek a biztosítással egybekötött befektetési alapok voltak a unit-linked termékek, ahol egyéb hátrányos feltételek mellett a költségek a Figyelő szerint már kezdetekkor is elvihették az első éves befizetés 80 százalékát. Miközben bárki a költségek töredékéért fektethetett volna hasonlóan kockázatos befektetési alapba, és köthetett volna mellé még életbiztosítást is, ha az is tényleg kell neki. A felügyelet közben nem volt túl aktív, néha felszólaltak az átláthatóság érdekében, de sokáig érdemben nem szigorodott a szabályozás, bevallottan igen jó kapcsolata is volt a cégnek a felügyelettel. 2017-ben ugyan kapott 50 millió forint felügyeleti bírságot, mert az előző öt évben elfelejtették korrekt módon tájékoztatni az ügyfeleket a költségekről, de ez az összeg eltörpül az öt év alatt így behúzható lehetséges hasznok mellett.

T. Andrásnak is bejöhetett a dolog, 2009-re már 70 ügynök tartozott alá. Közben pedig beindította nyilvános pénzügyi tanácsadói karrierjét is, honlappal, előadásokkal később a TV2 szakértőjeként. Szerepléseiből a témában tényleg jártasabbak könnyen megtudhatták, hogy T. András csak egy nem különösebben konzisztens kuruzsló, aki különösen nagy energiát fordít arra, hogy bármilyen blőd kamuval, de a unit-linked termékek felé irányítsa a közönségét.

2009 után még mindig keményen erőltette a vállalat drága unit-linked termékeket, de a válság hozzánk is begyűrűző hatásai miatt a Brokernetnek is, a rengeteg, a nagy kockázat miatt nagyot bukó ügyfelüknek is elkezdett lényegesen rosszabbul menni. Egyébként ha emlékszünk rá, ekkoriban volt aktív a 400 milliót eltüntető N. Attila Csaba ügynökük.

De kételkedőbbek lettek a pénzintézetek is a céggel kapcsolatban, majd fogyni kezdtek az MLM-es ügynökök is. 2013-ban már le is cserélték a besározódott Brokernet nevet a teljesen másképp hangzó Quantisra.

Új projektlehetőség

Az általunk elért károsultak nagyjából ebben az időszakban kerültek T. András csapatához. T. András alatt tucatnyi quantisos ügynök volt, de az ominózus ügyet két középkorú ügynökével, a kissé hétköznapibb stílusú L. Annamáriával és az elegánsabb, megnyerőbb G. P. I.-né Anikóval intézte.

A későbbi károsultak az ügyfeleknek abba felébe tartoztak, akiknek nem omlott össze a hosszú távú megtakarításuk, ezért továbbra is bíztak az utódcégben is. De olyan is volt, aki egyenesen a tévés szakértőtől kért befektetési tanácsot. Ők egy új megoldást ajánlottak nekik, aminél a leosztás szerint a híres T. András egyfajta mentora volt a projektnek, aki a saját pénzét is beletette, régi barátja és munkatársa, Annamária a projektmenedzser és Anikó a pénzügyi vezető, mert ő könyvelő.

A „Vállalkozás Angyal" nevű különleges befektetésről volt szó, ami évente 30 százalékos hozamot biztosít egy rendkívüli lehetőségnek köszönhetően. A sztori szerint egy csoport a Mercedesnek csinálna reklámfilmet Németországban, külön zenés klippel, ami majd ilyen busásan megtérül. Viszont még sincs hozzá elég pénzük, pedig már van aláírt szerződés az autógyárral, szóval csak annyi hiányzik, hogy befejezhessék a munkát, és beesik a nagy pénz.

Többen némileg gyanakodtak az óriási hozam és a fura történet miatt, de az egészet a Quantis-székház harmadik emeletén intézték, ide kellett bejönniük az ügyfeleknek is a pontos ajánlatért, amit aktív quantisos ügynökök adtak elő, élükön egy országos hírű quantisos befektetési tanácsadóval. Ráadásul más quantisos ügynökök is tudtak a Vállalkozás Angyal projektről.

Az ügyfelekben jellemzően fel se merült, hogy ez most az ügynökök saját biznisze lesz. Annyi furcsaság volt még, hogy „jogi megfontolások miatt" kölcsönszerződést kellett aláírniuk L. Annamária projektvezetővel. 1–3 éves szerződéseket kötöttek, éves kamatfizetéssel, évi 30 százalékra.

Most pont nem jó

Voltak, akik a fizetési határidejük lejárta előtt már hónapokkal érdeklődtek. Egyiküknek T. András egy másik quantisos kolléganője vette fel a telefont Annamária helyett 2014 tavaszán. Ő elmondta az érintetteknek: úgy tudja, hogy gondok vannak ezzel a projekttel, jelentős fizetési csúszások fordulnak elő.

Erre az érintettek bementek, ahol András és Annamária együttes erővel megnyugtatták őket, hogy vannak csúszások, de minden rendben, a kolléganő csak irigy, amiért őt kihagyták a nagy üzletből.

A határidő lejárta után újabb csúszásokkal magyarázkodtak mindenkinek. A technikai okok közt olyanok szerepeltek, hogy még nem lehet áthozni a pénzt a német határon , adóproblémák merültek fel, amiket ki kell várni, meg kell várni valaki német állampolgársági folyamatának végét, esetleg már náluk van a pénz, csak most pont nem tudják felvenni. Volt, akinek órára pontosan megmondták, hogy mikor adják oda készpénzben, aztán akkor egy darabig inkább nem vették fel a telefont.

Amikor érdeklődtek a Quantisnál, hogy ez mi volt, sosem jutottak tovább a portánál, letették a telefont, személyesen sem ért rá hirtelen senki épp a károsultakkal beszélni.

A legtöbbeket azzal próbálták megnyugtatni a szervezők, hogy egy rózsadombi ügyvédi irodába vitték őket, ahol T. András kezességet vállalt a kölcsönökre. Aztán újra hiába kerestek a károsultak bárkit. Még 2015 első hónapjaiban is azzal magyarázkodott T. András, hogy ez a projekt majd rendeződni fog, várjanak türelemmel még egy hónapot, maximum eladja egy bizonyos borászatát, abból biztosan visszafizeti.

Sokkal tovább viszont nem hitegethettek a nem létező projekttel, 2015 májusában lecsukták a háromfős csapatot. Az egyik károsult ugyanis több mint fél évvel előtte már feljelentette őket, így végül lezárva a huzavonát.

A titokzatos bűnbak nem tud semmiről

A részt vevő trió elég komolyan vagyontalaníthatta magát akkorra, Annamária épp 2015 elején lépett ki a pluszos családi cégükből. Információink szerint a másik kettő kizárólag Annamáriára vallott, eszerint ők nem tudtak a részletekről, vakon bíztak a furcsa projektben ők is. A rendőrség egyébként több mint százmillió forintra rugó szerződésköteget foglalt le az ügy kapcsán.

Annamária szerint ő készpénzben elvitte az összes pénzt Telkibe egy igen gazdag zenésznek, V. Róbertnek, akit régóta ismer, és fél tőle. Ugyanis neki kellett pénz, ezért csatornázta be a Vállalkozás Angyalba. V. Róbert szerinte vett is hangszereket, illetve csinált egy klipet, de a pénz jó részéből inkább NAV-osokat fizetett le, egyszer a szeme láttára is, ugyanis nem akart kifizetni valami korábbi nagyobb adótartozást. Aztán csak elhajtotta Annamáriát azzal, hogy már rajta vannak a rendőrök, menjen, amerre lát. Két hónappal később pedig le is tartóztatták.

V. Róbert szerint ez teljes hülyeség, ő nem kapott készpénzt a nőtől. Ez viszont szinte sehogy nem ellenőrizhető már. Ami biztos, hogy utoljára L. Annamáriánál még megvolt minden, és ő az átutalt pénzeket is rendszeresen kivette készpénzben. Ahogy az is igaz, hogy V. Róbertnek megjelent az elmúlt hónapokban két saját klipje, de ez önmagában teljesen független esemény is könnyen lehet.

Mindenesetre, ha minden így marad, akkor csak eltűnt legalább százmillió forint, amiért L. Annamária valószínűleg ülni fog pár évet. A többieknek pedig komoly folt esik a hírnevükön, de ennyi, V. Róbertet és a Quantist nem vizsgálják. Persze a bírósági tárgyalások még zajlanak – első fokon is csak egy, a csalások szempontjából kevéssé fontos per zárult le –, ezalatt még esetleg kiderülhetnek új részletek, de erre azért kár lenne mérget venni.

A Quantis is tagadja, hogy erről tudott volna vagy köze lett volna bármihez, noha az Anikó nevű szervező még tavaly ilyenkor is szerepelt a Quantis Alpha aktív ügynökei közt. A károsultak egy része az MNB-hez fordult, szerintük a Quantisnak van felelőssége az ügyben, már csak azért is, mert a szerződés megkötésekor biztosan mindannyian aktív szerződéses ügynökei voltak a cégnek.

Megkerestük a zenész V. Róbertet, ő elmondta, hogy egy közös művészbarátjukon keresztül ismerte meg Annamáriát, a többiekkel soha nem találkozott. Annamária autót vett tőle készpénzzel, és gazdag, megbízható, bár kissé igénytelen nőnek tűnt. Összebarátkoztak, sokat beszélgettek a sikeres brokernetes ügynöknek tűnő Annamáriával, és többször kért tőle kölcsön kisebb összegeket is, amiket viszont hiba nélkül mindig meg is adott a nő.

Azonban ő is károsult, 2012-ben 6,5 milliót kért kölcsön, majd még 1,5 milliót egy nagy üzlethez, amihez már csak ennyi hiányzik. Ezeket soha nem adta meg, így már elindította a végrehajtást is az ügyben. A viszonyuk megromlott, mert túl intim részleteket kezdett el megosztani az életéről, T. András például eszerint hajtott rá, de Annamária nem adta be a derekát. Olyat is hallott, ahogy az egyik quantisos társának telefonon azt magyarázta, hogy épp Stuttgartban van, Mercedeseket próbál ki. V. Róbert szerint Annamária állításai teljesen „eszementek", tőle soha nem kapott pénzt, és minden írásos bizonyíték mellette áll. Azt mondta, hogy az egész ügy megviseli, miközben nem érti, hogy miért őt szemelte ki a nő ilyen légből kapott bűnbaknak.

Kerestük L. Annamáriát is leggyakrabban használt mailcímén, a nő azonban nem válaszolt.

Megkérdeztük az ügyben a Quantist is, hogy tényleg nem tudtak-e arról, hogy az ügynökeik a székházukból magánbizniszként verik át az ügyfeleket, vagy hogy most is előfordulhat-e, hogy kisebb csoportok pilótajátékszerű termékeket árulnak a székházukból. A cég azt válaszolta, hogy ők nem érintettek T. András ügyében. Emellett a Quantisnak szerintük „nincs és nem is lehet rálátása arra, ha harmadik fél csalárd szándékkal visszaél a vállalat nevével", mindezt pedig „egy közelmúltban megszületett bírói döntés is alátámasztja”. Emellett „a Quantis érdekkörén kívül keletkezett szerződések esetében, a szerződés hátterének és valóságtartalmának ellenőrzése egyértelműen az aláíró felek felelőssége”. Az MNB kéréseit pedig már végrehajtották, erről a felügyeletet is tájékoztatták.

Mindenesetre T. András pénzügyi tanácsadási könyveit máig kapni. Különösen a 2015-ös „Útmutató a jómódú élethez” tűnik a fentiek fényében lényegesen tanulságosabbnak.

