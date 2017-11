Jelképes büntetést kapott két takarék

Az MNB kiosztott két kis büntetést, 1,5 milliót kell fizetnie a Fókusz (korábban Bácska) takaréknak, 6,5 milliót pedig a Pátria takaréknak, írja az MTI. Pedig mindkét takarékszövetkezetnél rendszerszerű és érdemi területeket érintő hibákat találtak.

A Fókusznál a teljesség igénye nélkül "a felelősségi és kárviselési szabályokra, a fizetési műveletek teljesítésére, a sorbaállítására és a kedvezményezett ügyfelek fizetési számláján történő haladéktalan jóváírásra vonatkozó" szabályokat, de nem voltak rendben a keretszerződésket megelőző tájékoztatók és a keretszerződések tartalma se.

A Pátriánál is többé-kevésbé hasonló gondok voltak, de ott például a pénzforgalmi számlanyitást sem sikerült szabályosan intézni vagy kereszerzősések módosítása vagy megszüntetése se votl rendben. Most majd mindkét szervezetnek ki is kell majd javítania ezeket a gondokat.

Emellett a felügyelet "a megbírságolt hitelintézetek terhére értékelte, hogy több esetben megsértették az előírásokat, illetve hogy a jogszabálysértő állapot rendszerszintű volt."