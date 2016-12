A horvátok visszavennék a Moltól az INA-t

A horvát kormány bejelentette, hogy elbukták a nemzetközi választott bíróság előtti perüket a Mol ellen, úgyhogy most vissza vásárolni a Mol INA-beli tulajdonrészét. Maga Plenkovic miniszterelnök jelentette be december 24-én a politikai döntést az MTI szerint. Az INA egyébként igen fajsúlyos foglalkoztató Horvátországban, emellett hírhedt politikai kifizetőhely is volt.

Plenkovic elmondta, hogy a genfi döntőbíróság szerint nincs elég bizonyíték arra, hogy a Mol korrupció révén szerezte meg az INA irányítási jogait, ezért a bíróság nem semmisíti meg a 2009-ben kötött szerződést a Mol és a horvát kormány között. A horvát miniszterelnök szerint ezért most majd lassítani fogják a szerződésben foglaltak végrehajtását, és egyébként is "ellenzik a döntést".

Fotó: Varga György / MTI A Mol által üzemeltetett INA-benzinkút az M7-es autópályánál, Zalakomár közelében

Mondjuk a választott bíróság miatt olyan embertelen pénzt fizetett ki Horvátország (és valószínűleg a Mol is) amerikai jogászokért és tanácsadókért, hogy az már előbbi félnél a korrupció gyanúját is felveti. Egyébként pont nemrég bukott meg a teljes horvát kormány, mikor kiderült, hogy a volt miniszterelnök-helyettes felesége titokban lehet, hogy a Molnak dolgozott, pontosabban "üzleti kapcsolatban állt egy olyan céggel, amely a Molt látta el tanácsokkal".

Oda-vissza pereskedtek A Mol 2013 végén nemzetközi választottbírósági eljárást kezdeményezett a horvát kormány ellen horvátországi befektetéseinek védelmében a washingtoni Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál (ICSID), azt állítva, hogy a zágrábi kormány nem teljesítette bizonyos szerződéses kötelezettségeit és vállalásait. A horvát kormány válaszul 2014 elején fordult nemzetközi döntőbírósághoz. A horvát álláspont szerint viszont a Mol korrupció révén szerezte meg az INA irányítását, elmaradtak a részvényesi szerződésben vállalt, a horvát olajfinomítókban vállalt Mol-befektetések, és a Mol megsértette a kereskedelmi társaságokra vonatkozó horvát törvényeket. Ezt a pert most ezek szerint elvesztették.

Az INA 49,08 százaléka a Molé, de ezen felül a Mol rendelkezik az irányítói jogokkal is az INA-ban. A cég 44,84 százaléka a horvát államé.

Plenkovic szerint a felvásárlás nem fogja növelni az államadósságot, de további részleteket nem akart az újszerűnek hangzó megoldásukról elmondani. De már "kész tervekkel rendelkeznek", mondta.