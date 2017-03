A Főgáz eltitkolná a Rogán-körrel kötött szerződéseit

Ha nem tudja, hogy most Rogánék melyik lopásgyanús ügyéről van szó, akkor ez most épp a Hunguardhoz kapcsolódó, nem az ingatlanozásos, a feltalálós vagy épp a letelepedési kötvényes. Itt elolvashatja, hogy miről volt szó eddig, kicsit a feltalálóshoz is kapcsolódik az érintett haverokon és feltalálótársakon keresztül.

A Rogán-körhöz, pontosabban Rogán fura feltalálótársaihoz tartozó Hunguard az utóbbi években egyebek mellett abból él, hogy az erre törvényileg rákényszerített közműcégek számlázási rendszereit tanúsítja. Ahogy azt megírtuk, sajnos nagyjából egyedüliként, annak ugyanis, hogy ki végezheti tanúsítást, szigorú feltételei vannak. Olyannyira szigorúak, hogy végül lényegében egy cég tarolhatta le a piacot.

Pláne, hogy közműcégek szerint az addig működő rendszerrel sem volt semmi gond, a dolgot pedig még furcsábbá tette, hogy a tanúsítást kiterjesztették olyan cégekre is, amelyeknek semmi közük nem volt a rezsicsökkentéshez, de még csak lakossági ügyfeleik sem voltak.

Most a Magyar Nemzet szerint Tóth Bertalan MSZP-s képviselő hiába kérte ki a Főgáztól, hogy mennyit fizettek a Hunguardnak a remélhetőleg nagyon is szükséges tanúsításokért, az energiacég

egyszerűen megtagadta az adatszolgáltatást,

ismeretlen üzleti titokra hivatkozva. Annyit elárultak a lapnak, hogy ők se tudják, hogy ki a Hunguard végső tulajdonosa, de talán idén majd megnézik valahogy. Illetve azt is állítják, hogy az ügyfelek adatait nem adták ki a cégnek, hanem csak mintaállományokkal nézegethetett a Hunguard.