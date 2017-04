Szijjártó: Eddig is tanítottuk Iránt az atomenergiára

Április elején derült ki, hogy Semjén Zsolt Teheránban arról tárgyalt, hogy a magyar és az iráni kormány együtt épít majd atomreaktorokat a jövőben, majd pár nap múlva az is kiderült, hogy a projekthez 26,4 milliárd forinttal járulnak hozzá. A magyar-iráni nukleáris megállapodással kapcsolatos energetikai, nemzetbiztonsági és diplomáciai kérdésekről kért a parlamentben sürgős tájékoztatást Széll Bernadett LMP-s képviselő Semjén Zsolttól. Ha nem is sürgősen, de meg is kapta a választ, Semjén helyett Szijjártó Péter külügyminisztertől, aki szerint már nagyon rég óta segítjük Iránt a nukleáris energiával kapcsolatban, amúgy meg minden releváns nemzetközi szervezet tud mindent, szóval nincs itt kérem min izgulni!

Szijjártó a parlament honlapján olvasható levelében azt írja, hogy "Magyarország több évtizedes tudományos, oktatási és ipari háttérrel, felkészült hatósági és intézményrendszerrel rendelkezik az atomenergia békés célú felhasználása terén", a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felkérésére pedig már korábban is megosztottuk ebbéli tudásunkat az iráni kollégákkal. Az április 8-án aláírt szándéknyilatkozatban is csak arról van szó, hogy folytatódjon a korábbi sikeres együttműködés. "A dokumentum jogilag kötelező erővel nem bír, szakmai célja az atomenergia békés célú felhasználása, ezen belül elsősorban az oktatás, képzés, kutatás és fejlesztés területein történő együttműködés megerősítése."

A szándéknyilatkozatról amúgy Szijjártó szerint értesítették a a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, az Európai Külügyi Szolgálatot és az Európai Bizottságot is. A 26,4 milliárdos magyar hitelről a nyilatkozatban nem volt szó.