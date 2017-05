Paksi miniszter: Kormányváltás után is megépülne a Paks 2

Megtartotta bemutatkozó sajtótájékoztatóját Süli János, akit a paksi bővítés kivitelezéséért felelős tárca nélküli miniszterré nevezett ki Orbán Viktor. A kormány legújabb minisztere elmondta, hogyan halad a minisztérium felállítása és az egész paksi projekt, de a jövő évi választásokról is elmondta a véleményét.

Bemutatkozásában az új miniszter elmondta, hogy mindig is villamosmérnök szeretett volna lenni, és mérnökként részt vett a paksi egyes, kettes és hármas blokk üzembe helyezésében és a négyes blokk átvételében is, így pedig elég sok tapasztalata van arról, hogy hogyan kell beindítani egy atomerőművet.

Süli János elmondta, hogy a sajtótájékoztatón szintén jelen lévő Aszódi Attila paksi bővítésért felelős kormánybiztos a jövőben Süli mellett államtitkári beosztásban folytatja a munkát. A bővítésért felelős minisztérium még nem állt fel és azt sem tudni, hogy mekkora költségvetése lesz, de Süli szerint 30-40 dolgozóval el tudják majd látni a szükséges feladatokat. Ismét elhangzott, hogy Brüsszellel való kapcsolattartásért továbbra is a Lázár János vezette Miniszterelnökség felel majd, amelynek az új minisztérium adatokat szolgáltat majd.

A Paks 2 építésével kapcsolatban Süli azt mondta, hogy a brüsszeli vizsgálatok miatt már 16 hónap csúszásban van a projekt, de ő vállalni tudja, hogy

a 2026-os kitűzött céldátumra - ameddig amúgy a miniszter megbízatása szól - kész is lesz az új atomerőmű.

Addig viszont még elég sok feladata van a minisztériumnak, többek között föl kell készítenie a magyar cégeket, hogy megfelelő beszállítói lehessenek majd az orosz kivitelezőnek. Süli azt mondta, a magyar kormánynak nem lesz beleszólása abba, hogy milyen magyar vállalatok építhetik majd a Paks2-t, ez ugyanis a kivitelező Roszatom dolga. Megtalálni a megfelelő magyar cégeket pedig nem lesz könnyű, mert a rendszerváltás után nagyrészt bezártak azok a magyar nagyipari vállalatok, amelyek a most működő erőművet felépítették. Mindez azért fontos, mert a beszállítók 40 százalékának magyar cégnek kellene lennie.

Arra a kérdésre, hogy milyen következménye lesz annak, ha a 2018-as választáson a mostani ellenzék nyer és leállítja a paksi beruházást, Süli azt mondta, hogy

ha az ellenzék nyer, amire nem lát nagy esélyt, a Paks2 akkor is megépülne,

mert egy új kormány is belátná, hogy nincs más megoldás Magyarország energiaellátására. Elmondta, hogy 2009-ben négypárti konszenzus volt a parlamentben arról, hogy szükség van Paks bővítésére. Most látja, hogy ez nem lesz így, de a mostani ellenzéknek is az élére kellene állnia ennek a projektnek, ha kormányra kerülne. Ez nem lenne könnyű azután, hogy ennyit szidták a beruházást, de nem lenne más út.

A miniszter azt sem tartja szükségesnek, hogy népszavazást tartsanak a paksi bővítésről. Egyrészt szerinte ez egy szakmai kérdés, amelyről már döntött a parlament, az emberek pedig mindenféle átpolitizált félinformációk alapján nem tudnak erről dönteni, ráadásul aki le akarta volna szavazni a Paks2-t, az megtehette volna, hogy nem szavaz a Fideszre 2014-ben. Viszont Süli úgy látja, hogy aki akart, az már tájékozódhatott és a véleményét is kinyilváníthatta a projektről valamelyik nyilvános meghallgatáson. Az eddig Paks polgármestereként dolgozó Süli elmondta, hogy a Paks körüli 41 településen tartottak fórumokat a bővítésről, és úgy látja, hogy ott a többség támogatja a beruházást, sőt, sürgetné, hogy kezdjék már el.

Felmerült, hogy jelenleg a piacról olcsóbban lehetne finanszírozni a beruházást, mint abból az orosz hitelből, amelyről már megállapodott Oroszország és Magyarország kormánya. Arra a kérdésre, hogy mérlegelik-e, hogy orosz hitel helyett a piacról finanszírozzák a beruházást, Aszódi Attila azt mondta, arra van lehetőség, hogy

az orosz hitelt a lehívása után névértéken előtörlesszék és így egy kedvezőbb piaci hitellel adott esetben ki lehet azt váltani.

Viszont erről majd akkor kell dönteni, ha ott tart a projekt, hogy le is hívják az orosz hitelt. A finanszírozás mellett az is komoly kérdés, hogy találnak-e majd elég szakképzett munkaerőt ahhoz, hogy felépítsék az erőművet. Süli János úgy látja, hogy nagyjából 8-10 ezer ember dolgozik majd a beruházáson a 2021-22 körüli csúcsidőben, amelynek a nagy részének szakképzett műszerésznek, szerelőnek, mérnöknek kell lennie. A miniszter azt reméli, hogy találni majd Magyarországon elég munkaerőt, amiben segít az, hogy Paks az autópályán Budapestről, Pécsről, Kecskemétről, Székesfehérvárról is elég jól elérhető. Ha viszont nem találnak majd elég dolgozót, akkor el kell majd gondolkodni azon, hogy külföldön keressenek tovább.