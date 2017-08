A vártnál több olajat akarunk majd használni

Megemelte az olajkeresletre vonatkozó előrejelzését a Nemzetközi Energiaügynökség, az IEA, írja az MTI. Szerintük a globális olajkereslet idén inkább napi 1,5 millió hordóval nő majd a korábban becsült 1,4 millióhoz képest. Jövőre viszont kitartóan napi 1,4 millió hordós keresletbővülést várnak.

Ez az olajtermelő országoknak jó hír, mert így gyorsabban leépülhetnek a mostani, magasnak számító készletek. Még gyorsabban a helyreállna egy piacibb egyensúly, ha az OPEC tagországai nem kezdenék el azonnal átvágni egymást.

Pontosabban az OPEC egy termeléskorlátozó kartell, ahol fel tudják nyomni az árakat, ha közösön visszafogják az olajkínálatot, azaz a termelésüket. Csak hogy nagy a csábítás az önző helyzetkihasználásra, hogy amíg a többiek vállalva a kieső jövedelmet, visszafogják a termelést, addig az adott ország mégse tegyen így, és magasabb olajáron adjon sok olajat.

Gyakorlatilag ez is történik az OPEC termelése júliusban tovább nőtt az előző havihoz képest és meghaladta a vállalt korlátot. Az OPEC adatai szerint júliusban a korlátozási vállalást 86 százalékban tartották be a szervezet tagjai, az IEA adatai szerint több nagyságrendet tévednek az OPEC-nél, és igazából 70 százalékban tartották csak magukat a megállapodáshoz. Korábbi híreik alapján igazából egyedül Szaúd-Arábia tarthatja be a teljesen a termeléskorlátozást.