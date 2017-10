Az MVM le akarta tiltatni a Paks II.-ellenes honlapokat, de nem sikerült

Egy nagyon fura ügyet vesztett el kedden az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt., vagyis az orosz hitelből finanszírozott paksi bővítési megaberuházást menedzselő cég:

meg akarta tiltani, hogy létrejöhessenek a paksi bővítést kritizáló honlapok.

Horgas Péter jelmeztervező és aktivista szeretne indítani egy, a paksi beruházásról mindenféle információkat tartalmazó honlapot. Ehhez le is foglalt két domainnevet, amelyekből kiderül, hogy Horgas és társai milyen irányból közelítenék meg a kérdést: stopaks.hu és nopaks.hu. Az oldalakon még nincs semmi, csak az, hogy majd lesz valami, viszont az MVM így is kiszúrta a bejegyzést, és megtámadta a dolgot a domainregisztrációs testületnél. Az ügyben a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) képviselte a domaint bejegyezni akaró szervezetet, a hírt is a civil szervezet írta meg a blogján.

A magyar gazdaságtörténet legnagyobb beruházását menedzselő cég arra hivatkozva próbálta elérni, hogy a két domaint ne jegyezzék be, hogy „a Paks név erősen összefonódott az atomerőmű bővítésével”, ezért a stopaks.hu és a nopaks.hu regisztrációja sértené a cég jó hírnevét, üzleti megítélését. Azt is állította az MVM cége, hogy a domainregisztrációs szabályzat szerint nem lehet olyan nevet választani, amely „jelentéstartalmára vagy használatára nézve” gyaníthatóan jogellenes, valamint hogy tisztességtelen piaci magatartást jelent a domainek használata. Vagyis az MVM úgy állította be a helyzetet, mintha mondjuk egy mosószergyártó úgy akarná reklámozni a saját termékét, hogy létrehoz egy, a másik mosóport lejárató oldalt.

A TASZ szerint viszont nem ilyen helyzetről van szó, nem a jó hírnév megsértése a kérdés, hanem az, hogy civilek kinyilváníthatják-e a véleményüket egy közpénzből, állami cégek által végrehajtott beruházásról. A tisztességtelen piaci magatartás pedig nem valósulhat meg egy magánszemély és egy monopolhelyzetben lévő vállalat viszonylatában, hiszen Horgas Péter aligha versenytársa a paksi bővítést vezénylő állami cégnek. A TASZ azzal érvelt, hogy

egy közfeladatot ellátó állami szereplőnek erősebb bírálatot is el kell viselnie az átlagosnál,

a nopaks.hu és a stopaks.hu domainnevek pedig már önmagukban a véleménynyilvánítás eszközei, így ha ezeket nem kapná meg valaki, azzal sérülne a véleménynyilvánításhoz való joga.

A domainbejegyzésekről döntő szervezet végül a TASZ ügyfelének adott igazat, arra hivatkozva, hogy a „Paks” önmagában nem egy közismert kereskedelmi név, és így az „üzleti tisztességre” hivatkozva nem lehet megtagadni a nevet tartalmazó domain bejegyzését, ami ráadásul nem is sértő vagy megbotránkoztató. A testület azt is megállapította, hogy az MVM jó hírnevét nem sérti a két bejegyzett domain, az állami cég így ezek miatt nem kerül hátrányos helyzetbe.