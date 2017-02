Mégsem lesz visszaigényelhető a csok-önrész az szja-ból?

Emlékeznek még Rogán Antal őszi vesszőfutására? És arra, hogy utána az őt izzasztó bizottsági ülésen december elején váratlanul előállt két erős javaslattal a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) kapcsolatban, aminek az elfogadása nagyon sok lakásvásárláson gondolkodó családnak jött volna elég jól?

az egyik arról szól, hogy a teljes csokot önrészként is figyelembe lehessen venni,

a másik pedig arról, hogy a lakásvásárlás önrészét vissza lehessen igényelni az szja-ból.

Ezek közül a második a nagyobb horderejű, sokan el is kezdtek utánaszámolni, hogy kit hogyan érintene az intézkedés, és mit is jelentene pontosan. De már akkor felmerült, hogy érdemes lenne inkább kivárni, mi is lesz a tényleges javaslatban, Rogán Antal azt ígérte, hogy még év elején benyújtja ezeket.

Nyilván fel sem merülhet, hogy Rogán annak ellenére, hogy korábban nemigen foglalkozott a csokkal, csak azért mondott be egy a saját területétől idegen, de mégis potenciálisan elég népszerű intézkedést, hogy javítson kicsit a helikopterezésről megtépázott renoméján, majd csendben megvárja, hogy az intézkedésből ne legyen semmi. De tekintve, hogy az év eleje kezd elmúlni, azért rákérdeztünk a Miniszterelnöki Kabinetirodánál, hogy mi a helyzet a két javaslattal.

A válaszból az derül ki, hogy egyelőre nagyjából semmi, és később sem biztos, hogy bármi is lesz belőlük. Konkrétan ezt írta kérdésünkre a Miniszterelnöki Kabinetiroda:

"Magyarország Kormánya az otthonteremtési programmal azt szeretné elérni, hogy minden magyar család új lakáshoz, vagy házhoz juthasson, lehetőleg elérhető áron. A kormány folyamatosan vizsgálja és értékeli a családi otthonteremtési program eredményeit, illetve az építőiparra gyakorolt hatásait. Ezzel kapcsolatban fontos tény, hogy a kiadott építési engedélyek száma két és félszeresére nőtt, és ez a növekedés az ország minden területén tapasztalható. Végleges döntés az említett javaslatokról nem született."