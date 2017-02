Elég sok új lakás várható

Jó sok új lakásra számíthatunk idén, most eléggé kilőtt a kiadott lakásépítési engedélyek száma, írja a KSH. 2016-ban 31559 lakásépítési engedélyt adtak ki, ami 2,5-szeres növekedés előző évhez képest.

Emellett majdnem tízezer lakást, 9994 darabot át is adtak tavaly. Ez még mindig nem olyan bombasztikus abszolút eredmény azért – 2008-ban például több mint 36 ezer lakás épült–, de a korábbi évhez képest jelentősebb, 31 százalékos növekedés.

Azt is tudjuk még, hogy átlagosan:

Inkább cégek építették ezeket már mint magánemberek, a cégek részaránya 39 százalékról 50 százalék föl ment.

Egyre kisebb, de még mindig elég nagy lakásokat húztak fel. A használatba vett lakások átlagos alapterülete 7 négyzetméterrel csökkent, 94 négyzetméterre.

Az új kiadott lakásépítési engedélyek száma döntően Budapestre vonatkozik

A megépített lakások növekedése főleg a megyei jogú városokban és Budapesten volt erősebb

Komolyan, 25 százalékkal nőtt a megszűnt lakások száma is, a kisvárosok elnéptelenedését jelezheti, hogy ez dötnően rájuk vonatkozik. Összesen 2500 lakás szűnt meg, ebből majdnem ezer kisvárosi.

A kereslet az ingatlan.com szerint óriási. A rosszabb gazdasági teljesítményünk után most ugyanis több tízezer lakás hiányzik a piacról. 2019 végéig pedig még 5 százalék az új lakásokra, utána visszaemelkedhet 27 százalékra, tehát a most épülő lakásokat is érdemes lesz addig befejezni.