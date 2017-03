Akár 2 milliót is spórolhat, ha készpénz helyett hitelből vesz lakást

A pénzügyi termékeket jól kombinálva, kihasználva a lakástakarék állami támogatását és a cafeteria adóelőnyét, akár 2 millió forintot lehet spórolni, ha inkább hitelből vásárolunk készpénz helyett - derül ki a Kiszámoló blog posztjából.

A kétmilliós spórolás a blogposzt alapján a következőképpen néz ki: először felveszünk 8 millió forint hitelt 3 vagy 5 évig fix kamattal, 12 milliót pedig önerőből kifizetünk a lakásért. Itt három dologra érdemes figyelni:

Sok bank ad nyitási kedvezményt, ami azt jelenti, hogy nem kell indulási költségeket fizetni, viszont több helyen vissza kell fizetni az elengedett indulási költségeket, ha a hitelfelvevő 3 vagy 5 éven belül visszafizeti a kezdetben elengedett költségeket. Minimum 3, de inkább 5 évre fix kamatozású hitelt érdemes felvenni: ezzel lehet védekezni a kamatemelés miatt dráguló hitel ellen. Az is fontos, hogy maradjon elég tőketartozás a negyedik évben is, mert egyébként nem lehet majd felhasználni a lakástakarékot a megfelelő módon. Ebben a példában 9,5 évre érdemes felvenni a hitelt, hiszen ilyenkor a kamat is kisebb lehet, mert a hitelfelvevő fizetésének kisebb részét teszi ki a hiteltörlesztő. "Ha 5 évre veszed fel a hitelt, a lakástakarék lejáratakor nem lesz elég tőketartozásod. Konkrétan már csak 1,7 millió lesz a hátralévő tőketartozásod" - számol a poszt szerzője.

Négy év alatt ez a blog számítása alapján 4,97 millió forint tőketartozást, és 987 ezer forintnyi kamatköltséget jelent. A tőketartozást négy lakástakarék nyitásával nullára lehet csökkenteni: a hiteltörlesztés nagyságának és a lakástakarék futamidejének megfelelő beállításával így el lehet érni, hogy a négy lakástakarékból pont 48 hónap múlva kapjon vissza 4,97 millió forintot a hitelfelvevő, így nullázva a hitelt.

A 8 millió forintot be lehet rakni egy megtakarítási számlára, amiből havonta annyi pénzt lehet kivenni, ami fedezi a hiteltörlesztést, és a lakástakarék havi díját 45 hónapon át. Az ide betett pénz után jár kamat és még valamennyi pénz is marad a számlán a 48. hónap végén, így összesen ezen akár 1,123 millió forintot is lehet nyerni a 48. hónap végére.

Ezek kívül a cafeterián is lehet pénzt spórolni, ugyanis lakáshitel-törlesztés az igen kevés cafeteria elemek egyike, ami nulla százalékos kulccsal adózik és havonta pont 83 ezer forint lehet. Ha mindent jól csinálunk és nem csúszunk el semmin, a cafeteriát hiteltörlesztésre fordítva 996 ezer forintot lehet spórolni.

A legnagyobb haszon így a lakástakarék állami támogatásából jön össze, ami adófizetői pénz, tehát "az állam az egyik zsebedből fogja kivenni azt, amit a másikba beletesz. De ha össztársadalmi szinten nem is nyereséges a modell, a te egyéni szinteden az" - jegyzi meg a poszt szerzője.

A trükkel azért sok helyen el lehet csúszni, szóval érdemes alaposabban utánanézni, mielőtt bárki hasonló manőverre szánná el magát. A részletes számításról és több kihagyott részlépésről a Kiszámoló blog posztjában lehet olvasni, ezt ide kattintva tudja elérni.