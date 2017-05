Orbánék lebontják a panelházak felső szintjeit

Lázár János még tavaly áprilisban állt elő azzal, hogy nyáron jellemzően meleg van a panellakásokban, ezért az jutott eszébe, hogy bizonyos felsőbb szinteket bontsanak el, és az ott élők meg éljenek kertes házakban. Szerinte ez épp időszerű volt, bár arról is szó esett, hogy talán mindenkit át kéne költöztetni tágas kertes házba, csak az Lázár szerint is drága. Múlt héten pedig ezt erősítette meg Orbán Viktor is, amikor Hódmezővásárhelyre ment kampányolni Lázárékhoz.

A tervről csak annyit lehet tudni, hogy jellemzően tízemeletes épületek felső szintjeit akarnák elbontani, de csak ha beleegyeznek a lakók, és van is hová menniük, írta a HVG. Elsőként pont Hódmezővásárhelyen próbálnák ki ezt az ötletüket, és akkor már az adott házak megmaradó szintjeit is felújítanák.

Azt nem árulták el, hogy egy vagy több felső szint lebontásának

pontosan mi az értelme ,

ahogy azt se, hogy erre mennyi pénzt szánnának vagy mikor kezdenék el. Az biztos, hogy nagyjából kétmillió ember élhet majdnem 800 ezer panellakásban Magyarországon, szemlézte még az Otthontérkép adatait a Portfolio. Ez azt jelenti, hogy ha csak a tizediket bontanák el mindenhol, az ott élőknek családi házakat építeni is nagyjából ezermilliárd forintos nagyságrend lenne. Ami nevetségesen sok, bár az építőipar biztos nagyon örülne. A bontás és a költöztetés ebben még nincs is benne.

Különösen az nem világos, hogy mitől szebb egy nyolc- vagy kilencemeletes ház egy tízemeletesnél. Pláne, ha mondjuk a sokszor 11 emeletes házakból akarnak takarosabb, a többi házhoz jobban illeszkedő 4-5 emeleteseket csinálni, akkor nem a „felsőbb szintet” vagy szinteket kellene elbontani, hanem a ház több mint felét. Ahogy az se világos, hogy az ott maradóknak mitől lesz hűvösebb akkor nyáron.