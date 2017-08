Bécs befenyített az Airbnb-nek

Lejárt a korábban megadott féléves türelmi időszak, így Bécs most már kötelezi az Airbnb-t és a versenytársait, hogy jelentsék be az államnak a szállásadóikat. Így pedig a város könnyebben be tudja talán hajtani a 2,5-2,8 százalékos idegenforgalmi adóját, közölte Bécs külképviseleti irodája.

A szigorítás óta több 50 százalékkal növekedett Bécs városának a magánszállások után befolyó bevétele. Darabra is többen fizettek, tavaly alig ezer bejelentett szállásadó fizetett ilyen adót, idén már 1446. Ez persze még mindig nem olyan sok, ha figyelembe vesszük, hogy nagyjából 8 ezer bécsi szállást hirdetnek az Airbnb-n jelenleg is.

Az adócsaló szállásadóknak pedig már 420 eurós büntetéssel kell szembenézniük, hanem 2100 euróssal. Az ebből befolyó pénzt címkézetten idegenforgalmi célokra használja fel az önkormányzat.