Amerikai sorozatok is hatással vannak rá, hogy milyen házat venne a magyar

Leginkább a beruházó szándéka, kisebb mértékben a vásárlói igény és a településképi szabályok szabják meg, hogy milyen stílusú lesz egy újépítésű ingatlan, de az amerikai sorozatok is hatással vannak rá – derül ki az OTP közleményéből.

Az új lakások piacán nagyjából évtizedenként váltják egymást a stílusok. A kilencvenes évek eltéveszthetetlen mintázatait az ezredfordulót követően a mediterrán stílus váltotta. Ez volt az okker házfalú, kisablakos, termésköves, terrakotta féltetős és pergolás házak kora. Ezután a loftoknak is volt egy sikertelen időszaka, majd a mostani átadási hullámban megérkeztek a letisztult vonalvezetésű, skandináv jegyeket felvonultató, hidegebb színválasztással jellemzett modern stílusú ingatlanok. Utóbbiakat könnyű felismerni az óriási, padlótól tetőig tartó saroküveg-felületeikről.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy kizárólag egy stílus hódítana, de például a mediterrán ma már inkább a vidéki nagyvárosok agglomerációjában terjed, ismerteti tapasztalatait Homolya Gergely, az OTP Ingatlanpont újépítésű ingatlanokkal foglalkozó projektmenedzsere. Több oka is van, hogy amerikai mintájú loftlakások alig vannak a magyar piacon. Részben a kialakításukra alkalmas ingatlanok, korábbi iparüzemek, raktárak alacsony száma miatt. Másrészt a válság elején, mikor kezdett elterjedni a stílus, a beruházók idehaza inkább piacképesebb ingatlanokat építettek. De legfontosabb, hogy győzött a praktikum a vásárlók körében, és a loftlakások fenntartása fajlagosan magasabb.

Ami a mostani ingatlankínálatot illeti, Homolya Gergely szerint alapvetően különbséget kell tenni a családi házak, a kevés lakásos sorházak és társasházak, valamint a soklakásos lakóparkok között. Utóbbiaknál nincs nagy játéktér, az épületszerkezet a letisztult vonalvezetésű modern formáknak kedvez. A néhány lakásos társasházak esetében beszélhetünk leginkább divatirányzatról, ezek a jellemzően egy-másfél év alatt felépülő ingatlanok követik igazán az aktuális trendeket. A beruházók a modern stílus mellett egyediségre is törekednek, leginkább a közösségi tereken: Homolya Gergely látott már olyat is, hogy az építők vidékről hozott cseresznyefákkal alakítottak ki japánkertet.

Más a helyzet az egyedi építésű új családi házak terén, ahol a fantáziának csak a tervezői kötöttségek és a településképi előírások szabnak határt. Az ingatlanközvetítői kínálatban a legfeljebb néhány éves házak között például arab-mór, rusztikus, vagy amerikai közép-nyugati stílusú lakóházzal is találkozhatnak az érdeklődők. A szakértő tapasztalata szerint nagy hatással vannak a vásárlói ízlésre az aktuális amerikai sorozatok is. Főleg a penthouseok vásárlóira jellemző, hogy sokszor nem is ingatlant, hanem a tévéből ismert életérzést szeretnék megvásárolni a lakással.