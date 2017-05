Vírustámadás: készülhetnek az iparvállalatok és a közüzemek

Jelentős fennakadásokat okozott pénteken a világban egy meglehetősen egyszerű zsarolóvírus. Az IT-biztonsággal foglalkozó szakemberek szerint egységes támadásról volt szó, amelyben a WannaCry névre keresztelt kártevő különféle variánsai támadtak meg olyan Windows-os gépeket, amelyeken március óta nem frissítették az operációs rendszert, hiszen a vírusnak azóta létezik ellenszere.

A vírus előbb a brit egészségügyi intézmények rendszereit blokkolta, majd a világ számos országában, főleg céges hálózatokat támadott meg, mindenütt 300-600 Bitcoint (1 Bitcoin=1723 dollár) követelve a gépek működési rendjének visszaállításáért. A mostani támadás irodai rendszerek ellen irányult, de kaptunk némi ízelítőt abból, hogy mi történne, ha nagy iparvállalatokat, vagy közüzemeket érne célzott kibertámadás, hiszen a híradások szerint a WannaCry fennakadásokat okozott a német vasúti üzemben és több nagy autógyárban is.

Az információbiztonsági szakma régóta hangoztatja, hogy ezek a hálózatok jellemzően nagyon sérülékenyek, aminek a 2010-es stuxnet botrány az egyik élő bizonyítéka (akkor kártékony kóddal támadták az iráni urániumdúsító berendezéseket). Az ipari és közüzemi szolgáltatások kiszolgáltatottságának hátterében az áll, hogy a dolgok távvezérlése, extraneten keresztül megvalósuló kontrollja és a távolról történő beavatkozások lehetősége először az ipar területén terjedt el, hiszen itt volt rájuk a legnagyobb szükség: az iparban, logisztikában, városüzemeltetésben számtalan olyan pont van, ahova embernek bemenni egyáltalán nem ajánlatos, vagy komolyabb leállás nélkül eleve lehetetlen is, gondoljunk például egy kőolajvezetékre. Ugyanitt nagy jelentősége van a központból irányított gyors beavatkozásnak, erre kitűnő példa egy városi csomópont, ahol a kiszállás néha eleve lehetetlen, mert mire az üzemeltető járműve odaérne, addigra a terület megközelíthetetlenné válik a dugótól.

Nem véletlen tehát, hogy a távolból, szenzorok jelzései alapján vezérelt rendszerek az iparban és a közmű ellátásban jelentek meg először, Budapest ivóvíz ellátását például már a 80-as évektől vezérelte Máté Ágnes Tahitótfaluban felépített rendszere. (Ma ezeket PLC-nek, Programmable Logic Controllernek nevezzük.) A 80-as években azonban még nem volt internet, azt pedig végképp nem sejthették a fejlesztők, hogy a szenzorok adatainak áramlásához idővel nem kell majd vezeték, mi több, költséges magánhálózat. Maga a vezérlő központ pedig nem a saját géptermükben működik, hanem felhőbe lesz telepítve. A rendszerek tehát kiépültek, de zárt, szigetszerű hálózatok voltak, amelynek egységei kábeleken keresztül érintkeztek egymással.

Ez a felállás változott meg a 2000-es években, amikor a régi hálózatok részben elöregedtek, részben világossá vált, hogy hálózatot üzemeltetni messze az interneten keresztül lehet a leggyorsabban és legolcsóbban. A váltás sok esetben nem járt együtt a régi rendszerek (szenzorok, szelepek, fékek, relék stb.) lecserélésével, hiszen azok remekül működtek, cseréjük pedig bonyolult és költséges eljárás. Egyszerűen annyi történt, hogy az adatátvitel kiköltözött a vezeték nélküli internetre, és maga a PLC is felköltözött a felhőbe.

A felhő gyors, olcsó és hatékony. A villás emelőtől, a vonatokon át számos eszköz jelenti a működési jellemzőit, hogy a gyártó preventív maintenance-el javítsa az adott eszköz élettartamát. A gazda gyakran észre sem veszi a hibát, a gyártó a gép jelzése alapján már ki is javította a kombájn hibáját. Egy GPS-el vezérelt kombájnt azonban a betakarítás idején senki nem fog szervizbe vinni rendszerfrissítésre pusztán azért, mert újabb cyber fenyegetésre találtak javítómegoldást a fejlesztők. Az ilyen résekbe hekkerek ezrei hatolhatnak be, bár nagy hasznot aligha hajtanak a támadóknak.

Az ilyen rendszerek sajátossága, hogy az üzemeltetők mindent az üzembiztonságnak rendelnek alá, okkal. Sok millió ember ellátása, közlekedése, óriási üzemek működése múlik azon, hogy ezek megbízhatóan működjenek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem lehet minden nap megvalósítani rajtuk a legújabb biztonsági fejlesztéseket, vagy telepíteni a szoftvereket. Mindent hónapokon át kell tesztelni, mielőtt bármit élesítenek a szakemberek, hiszen nagyon kevés az a karbantartásra szánt leállási idő, amit az üzemi működés sajátossága megenged.

A teszt maga ráadásul a szoftverfejlesztések legköltségesebb szakasza, egy ilyen rendszer egyszerű frissítésének költségeiből a tesztelés átlagosan 70, kiemelt biztonsági megoldásnál pedig inkább 80 százalékot tesz ki, ami miatt a fejlesztők, de az üzemeltetők sem lelkesednek az újabb és újabb frissítésekért. Ezzel ellentétben a hekkerszakma gyorsan fejlődik, amit jól mutatnak az elmúlt évek témával foglalkozó kutatásai.

Mindennek következtében a támadók és a potenciális célpontok közötti technológiai olló kinyílt, nyugodtan mondhatjuk, hogy a nagy iparvállalatok és a hálózatos közüzemek rendszerei biztonsági szempontból több éves lemaradásban vannak a hekkertámadásokra gyorsan reagáló információbiztonsági fejlesztésektől, vagyis rendkívüli módon sebezhetők.

Speciális rendszerek

Az iparban a stabil működés speciális szaktudást, és speciális rendszereket igényel. Nagyon kevés a PLC programozó és még kevesebb, akinek gyakorlata is van ebben. Nem elegendő ugyanis egy PC Java fejlesztői környezet. A PLC-k világában a fejlesztéshez komoly laboratóriumra van szükség, hogy a megírt vezérlő programokat letölthessék és kipróbálhassák a vezérlendő eszközön, hiszen az emulációs teszt itt csak egy pontig elegendő a stabil üzemelés biztosítására. Magánszemélyek eleve nehezen jutnak hozzá ilyen laborokhoz, vagy a gyártók adnak bérbe fejlesztő laboridőt, vagy az egyetemeken létesítenek laboratóriumi környezetet. A BME például most vásárolta be a legnagyobb gyártók modelljeit, hogy legyen min tanítani. Korábban az iparból levetett eszközökön lehetett tanulni.