Bringás központ a Népligetben? Ilyen lehet

Budapest sportfőváros. Vizes világbajnokságot rendez, olimpiára aspirál, egymás után nőnek ki a stadionok a földből, lehet kajakozni, kenuzni a Dunán, futásra invitál a sokféle tömegverseny. Hát Magyarország második legnagyobb tömegsportjának hódolói, a bringások? Ők a mostohagyerekek, nekik semmijük sincs. Ez változhat még nem sokára.

Kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpárnyomok már most is vannak a városban, de azok annyira alkalmasak sportolásra, mint a Dohány utca autóversenyzésre: semennyire. A patinás (annyira patinás, hogy tönkrement) Millenárist az aktuális elképzelések szerint lebontják, és majd évek múlva újat építenek a volt Gázgyár területén,de az sem lesz hobbibringásnak, illetve országúti versenyzőnek való.

Hol lehet egy jót hajtani? Oda-vissza a Margitszigeten? Ugyan már, nem teljesen forgalommentes, az aszfalt messze nem elég sima, sok a sétáló és most még az uszodaépítés miatt is nagy a felfordulás. Az egyesületi és egyéni bringások eddig a Városliget nyomorúságosan kicsi, másfél kilométeres Zichy Mihály út – Városligeti körút – Olof Palme sétány háromszögén pedáloztak, a Közlekedési Múzeum előtt átfűzve magukat a parkoló nyüzsgésén, a Zichy Mihály úton osztozva a trolival, a Petőfi csarnok melletti perzsavásárok nyüzsgésével s az illegálisan behajtó autókkal, és örültek, ha éppen nem zárták le az egészet futóverseny, vagy más rendezvény miatt.

Ők maguk, az említettek okán, nem szervezhettek versenyt erre a helyszínre. Jobb híján jártak a Ligetbe, de ennek is vége, mert építkezés miatt kerítést húztak a múzeum elé, csak egy egészen keskeny csíkocska maradt, és teljesen bizonytalan, hogy mi lesz a végső állapot a park nagyszabású rendezése után – egyelőre ötletelnek, de egyik tervben sem látom, hogy komolyan gondoltak volna a sportkerékpárosokra. Meg egyébként is, ha megvalósul a sokféle attraktív létesítmény, annyi lesz a buszos, szelfiző turista, hogy lépni sem nagyon lehet majd tőlük, nemhogy bringázni.

1982-ben, 12 évesen a KSI-ben kezdte kerékpáros pályafutását, 25 magyar bajnoki címet szerzett pályán és országúton, számos korosztályos országos rekordot állított fel, még ifi korában több felnőtt versenyt is megnyert. Felnőttként huszonhétszeres magyar bajnok, sok-sok hazai és nemzetközi verseny győztese, pályán országúton és terepen egyaránt, olimpikon (1990 Barcelona). 1999-ben befejezte a versenyzést, azóta versenyszervező (Tour de Hongrie, Mátra Maraton), volt a Magyar Kerékpársportok Szövetségnek elnöke, nagy szerepet játszott a BringaAkadémia tantárggyá emelésében, hozzá kapcsolódik a Kőbányai Torna Club utánpótlás-bázisa, saját erőből építik, a népligeti létesítményt megelőlegezve, a Kőbányai BringaParkot.

Mindeközben parlagon hever egy kiváló és kézenfekvő, jelenleg némiképp elhanyagolt helyszín, a Népliget, amelynek kerékpáros hasznosítására már évekkel ezelőtt kidolgozott, és az illetékeseknek benyújtott egy tervet Eisenkrammer Károly. Mielőtt belemerülünk a részletekbe, érdemes megnézni a park terveiből készített háromdimenziós animációt.

Népliget Bringapark 3D terv from Vuelta Sportiroda on Vimeo.

A BringaPark Népliget projekt az alábbi funkcióknak adna helyet:

A BringaPark Népliget központjában vízvételi lehetőség, mosdók, vécék, öltözők mellett helyet kaphat kerékpárszerviz és kölcsönző is. Ha a terv megvalósul, a Népliget egyéb, meglévő funkciói nem sérülnek, például továbbra is meg lehet közelíteni autóval a különböző intézmények, sőt külön parkolót alakítanának ki azoknak, akik például a Planetáriumnál állnának meg, vagy a bringáikat szállítanák a sportközpontig.

Versenyek a Népligetben

1936-ban itt zajlott le az első magyarországi autós Grand Prix, amelyen Tazio Nuvolari győzött Alfa Romeóval. A hatvanas évek Európa Kupa majd Európa-bajnokság futamain olyan nagy nevek mutatkoztak be, mint Jackie Ickx, Jochen Rindt és Niki Lauda. Sok motorversenyt is rendeztek a Népligetben. Mivel a tévézés még nem volt elterjedt, több sorban álltak a nézők a kötélkordon mögött. Utoljára 1972-ben volt autóverseny a népligeti körön. A nyolcvanas években rendezett maratoni futóversenyeken magam is részt vettem.