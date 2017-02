Tudod, miért van tök sötét az újlipótvárosi rakparton?

Nem is olyan rég mutattuk be az Urbanistán az észak-pesti rakpart látványterveit. Örömmel nyugtáztuk, hogy a Dagályig tartó Moszkva sétányon kerékpárút is lesz, ám a Dráva utca és a Margit híd között az autóforgalom, a szervizsáv, na meg a panorámás parkolósáv miatt – a korábbi tervekkel szemben – nem fért el egy kifejezetten kerékpárforgalomnak kijelölt terület.

No sebaj, a felső rakparton ott a bringaút – gondolták sokan.

Most ne menjünk bele abba, hogy miért élvez elsőbbséget a gépkocsiforgalom a kerékpárossal szemben, meg hogy a felső rakparton vezetett út elég keskeny. Ugyanis egy kedves olvasónk egy egész más, látszólag apró, ám mégis évek óta megoldatlan problémára hívta fel a figyelmet.

A XIII. kerületi Carl Lutz rakpartról (illetve az azzal párhuzamosan futó gyalogos és bringaútról) van szó, amely egy szakaszon a Helia Szálló előtt megy el. Bár fel vannak szerelve lámpák ezen a szakaszon is, ezek a lámpák soha nem világítanak. Már önmagában elég balesetveszélyes helyzet, ráadásul rendszeresek erre a sétálók és kutyasétáltatók is. A jarokelo.hu-ra több bejelentés is érkezett, minden eredmény nélkül, sem a kerület, sem a főváros, sem a hotel nem lépett az ügyben, évek óta minden változatlan.

De vajon kinek, és hol kellene felkapcsolni azt a kilenc lámpát, hogy ez a száz méteres szakasz se úgy nézzen ki a város közepén, mintha egy falu végén sétálnánk?

A fővárosnál először a BKK-t kerestem meg, mert még mindig ők látnak rá a legtöbb közúthoz kapcsolódó ügyre, ám ők egyből a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-hez irányítottak, mivel a közvilágítás az ő feladatuk. Sőt, mikor a biztonság kedvéért a XIII. kerületi önkormányzatnál is rákérdeztem a lámpákra, ők is egyből azt mondták, hogy a közvilágítás kérem az BDK. Hát jó.

Ám, mint a BDK-tól megtudtam:

a szóban forgó lámpatestek nem a BDK Kft. üzemeltetésében vannak.

De hogy kiében, azt ők sem tudták megmondani. Pap Zoltán, ügyvezető egy fotót is küldött azzal a szöveggel, hogy

"A mellékelt képen látható lámpatestek közül a gömb alakú a szállodáé, az a mögötti hosszúkás lámpatestek jelentik a kerületi önkormányzati beruházásban kiépült közvilágítást, amelynek üzemeltetője a BDK, és ez a szakasz rendben üzemel is. Az ellenkező irányba elhelyezett 9 lámpatestről van szó az Ön levelében, amelynek tulajdonosa és üzemeltetője számunkra nem ismert."

De ha nem a fővároshoz és nem is a kerülethez tartoznak a titokzatos gömblámpák, akkor kihez? Joggal gondolhatnánk, hogy talán a hotelhez. Már csak azért is, mert a szálloda túloldalán épp ilyenek világítják meg a privát parkolót:

Fotó: Google Street View

Ám mint kiderült, ők sem illetékesek. Az üzemeltető Danubius Hotels Group azt írta, hogy:

sajnos nincsen a problémára ráhatásunk.

Mivel a lámpák zárt láncban vannak bekötve végig a Parlamenttől, a Fővárosi Önkormányzat hatáskörében áll a világítás. A szálloda területe a járdáig tart, eddig terjed a felelősségünk és hatáskörünk."

Vagyis nagyon leegyszerűsítve a kérdést:

senki nem tudja, hol a kapcsolója ennek a 9 lámpának.

Nem tudom, mi lehet a megoldás. Állami pénzen, varázsvesszős emberekkel kidelejeztetni, merre mennek a vezetékek a föld alatt és eljutni a nagy piros gombig, amit aztán kénytelen lesz megnyomni az illetékes? Vagy nincsenek is drótok? Az egész egy patyomkinberuházás volt pár évtizede, és mostanáig senkinek nem tűnt föl, hogy nem működnek? Bárhogy is lesz, jön a vizes vb, és ha addigra rendbe akarják tenni a pesti rakpartot, akkor muszáj lesz ezzel is kezdeni valamit!

