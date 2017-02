Nem is olyan rég mutattuk be a Kerékpárosklub javaslatait, mi mindenben kellene változtatni a KRESZ-t Magyarországon. Az egyik legfontosabb, s talán sokak számára legkevésbé egyértelmű javaslatuk a kerékpáros utcák bevezetése volt. Igaz, talán ez ütközne a legkisebb ellenállásba.

Na de mi is az a kerékpáros utca? A Bicycle Dutch legújabb posztja nyomán gyorsan bemutatjuk.

Először is nem olyan mint a sétálóutca, ahol csak gyalog szabad közlekedni. A kerékpáros utcákba autók is behajthatnak, csak épp a kerékpárosok elsőbbséget élveznek. Szóval, ha úgy vesszük, sokkal autóbarátabb azoknál. Hogy milyen elsőbbséget is élveznek a biciklivel közlekedők a gyakorlatban, az országonként változik. Néhány éve a Kerékpárosklub összeszedte a legfontosabb verziókat, íme:

Belgium : egyirányú forgalom esetén a kerékpárral közlekedők az úttestet egész szélességében használhatják, kétirányú forgalomban pedig értelemszerűen a jobboldali forgalmi sáv egészét. A gépjárművezetőknek nem szabad megelőzniük a kerékpárral közlekedőket. A sebességkorlátozás 30km/h. (Valami ilyesmit terveznek bevezetni Magyarországon is.)

Németország : A kerékpár egymás mellett is lehet haladni, a 8 évesnél fiatalabb kerékpáros gyerekeknek, a gyalogosoknak és a görkorcsolyázóknak – ahogy más utcákban is – a járdát vagy az utca szélét kell használniuk. Sebességkorlátozás: 30 km/h.

: A kerékpár egymás mellett is lehet haladni, a 8 évesnél fiatalabb kerékpáros gyerekeknek, a gyalogosoknak és a görkorcsolyázóknak – ahogy más utcákban is – a járdát vagy az utca szélét kell használniuk. Sebességkorlátozás: 30 km/h.

Hollandia: a gépjárművek behajthatnak a kerékpáros utcákba, de a kerékpáros forgalom élvez elsőbbséget.

Mindez csak azért érdekes most, mert az egyik kedves blogom, a Bicycle Dutch épp most mutatta be az egyik legújabb fejlesztés Utrechtben, ahol a bűbájos nevű Koekoekstraatot, vagyis Kakukk utcát alakították át kerékpárossá.

Oké, Hollandia, az Hollandia, ahol elképesztő bringás fejlesztések vannak, de ez pont nem oylan. A változás látszólag nem túl nagy, de hát épp ez a lényege, hogy nem kellenek nagy beruházások az ilyen fejlesztésekhez. A Koekoekstraat egy elég szűk utcácska, az egyik végén hét, a másikon 14 méter. Viszont végig lakják és értelemszerű, hogy

úgy szerették volna élhetőbbé tenni, hogy nem tiltják ki belőle az autókat sem. Ezért lett belőle kerékpáros utca.

Az egész koncepció lényege az, hogy több helyet kapjanak a kerékpárral közlekedők, az autók pedig "vendégek lesznek". Ehhez a legfontosabb lépés, hogy kerékpárral két irányból lehet behajtani az amúgy egyirányú utcába (ez nálunk is ismert), illetve egy csomó optikai tuningot hajtottak végre.

Előtte:

Fotó: Bicycle Dutch / Google Street View

Utána:

Fotó: Bicycle Dutch / Google Street View

Ez utóbbiak mind azért vannak, hogy keskenyebbnek érezzük az úttestet és ösztönösen lassabban hajtsunk rajta:

3,5 méter széles vöröses barna aszfaltcsík került az úttestre,

az autók magasabban, a járdaszinten parkolnak,

a halszálkás parkolók helyett az úttal párhuzamosan lehet parkolni (nem csökkent a parkolóhelyek száma, de állítólag ez is keskenyebb érzést kölcsönöz az utcának),

a kerékpárparkolók számát növelték, de ezentúl azokkal is csak párhuzamosan lehet parkolni (így felszabadult a járda, amit addig gyakran a bringák foglaltak el),

a szélesebb végén fákat ültetnek, hogy optikailag ezzel is szűkítsék az utat.

A részletekről itt olvashattok, kifejezetten tanulságos!

