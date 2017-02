Bringaexpo: kínos vita a háttérben

Mintegy 216 ezer új kerékpárt adtak el tavalyelőtt, Magyarországon, ami ugyan meg sem közelíti a 2008-as rekordévet, amikor ez a szám több mint 280 ezer volt, mégis jól kifejezi, milyen sokan szánnak pénzt új bringára. Az ország első számú bringás szakkiállítása egyben a szezon kezdete is, ezért nem mindegy, mire számíthat, aki kimegy a Bringaexpóra.

Nem vesz részt a budapesti kiállításon vezető hazai kerékpár- és felszerelés márkák gyártóit és importőreit képviselő Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ), mert a szervezet vitába keveredett a kiállításnak helyszínt adó Hungexpóval. A szövetség mögött, sokak mellett olyan márkák állnak, mint a Csepel, a Neuzer, a Gepida, a Merida vagy a Mali. A konfliktusról először tavaly decemberben lehetett olvasni a Mozgásvilág honlapján. A cikkből kiderült, hogy a Hungexpo átalakítaná a rendezvényt és a korábbi évekkel ellentétben idén már vásárolni is lehet majd a Bringaexpón.

14 A felvételek a tavalyi Bringaexpón készültek Galéria: Bringaexpó 2016 (Fotó: Sturcz Antal)

Az MKKSZ elnöke, Steurer Zsolt szerint ez az ötlet erősen piactorzító hatású, és a szervezet tagjai tartanak attól, hogy az egész éves forgalmuk jelentős hányadát éppen tavasszal bonyolító kerékpárüzletek kerülnének nehéz helyzetbe azzal, hogy ha a Bringaexpo résztvevői árengedményt adnak termékeikből a látogatók számára.

Megkerestem a Hungexpót is, amelynek kommunikációs igazgatója, Szántó Gabriella szerint időszerű lépés volt vásárlási lehetőséget is adni a látogatóknak. Ezt azzal támasztja alá, hogy a tavalyi Bringaexpón készített felmérés szerint a látogatók több mint fel hiányolta ezt és hasonló véleményen volt a kiállítók egy része is. Az ezzel kapcsolatos tanulmányt megosztották az MKKSZ-szel is, ennek ellenére nem jutottak egyességre az idei kiállítás tematikájával kapcsolatban. Szántó Gabriella szerint a gyártókat és importőröket tömörítő szövetség 2015-ben éppen azzal kereste meg a Hungexpót, hogy fejlesszék tovább a Bringaexpót, mert nem voltak elégedettek az addigiakkal.

A tárgyalások végül decemberben megrekedtek, ezért idén a két fél közti vita miatt a nagy kerékpár és felszerelésmárkák mintegy kilencven százaléka nem vesz részt a Bringaexpón. Nem minden cég tagja az MKKSZ-nek, így lesz Bringaexpó.

A Hungexpo viszonylag szigorú kuponos rendszert alakított ki, amelynek részeként a kiállító kereskedők vállalják, hogy kupon ellenében ötezer forintos kedvezményt adnak bizonyos, általuk forgalmazott, de nem 2017-es modellévhez tartozó új kerékpárok árából. Ez még egy 50 ezer forintos kerékpár esetén is csak tíz százalékos árcsökkenést jelent, ami, a Hungexpo álláspontja szerint nem rombolja, hanem építi a piacot. A felek egyébként a Bringaexpo névhasználati jogával kapcsolatban is vitáznak, hiszen azt a kereskedelmi szövetség hozta be a köztudatba és állítják, a Hungexpo korábban egy szerződésben elismerte, hogy a név nem a tulajdona.

Az ügy pikantériája, hogy a budapesti Bringaexpo március 3. és 5. közt, vagyis mindössze néhány nap múlva zajlik majd, ráadásul a tavaly bevezetett tesztelési lehetősének és versenyeknek, illetve más közönségprogramoknak köszönhetően harminc százalékkal nőtt a látogatószám, a korábbi évek lassú csökkenése után, így látszólag nincs válságban a kiállítás. Az MKKSZ elnöke viszont azzal zárja a Kerékagynak adott válaszlevelét, hogy a szövetség egy új, önálló kiállítás szervezésén dolgozik, amely akár a tavasz egy későbbi időpontjában, más helyszínen zajlana, akár a jövő évtől.

Ha van kedvetek, kommentben írjátok meg, szeretnétek-e vásárolni a Bringaexpón, vagy sem.