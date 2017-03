Látott már kétszáz kilométeres kecskét?

Egy térképre anélkül is rajzolhat bárki vicces ábrákat az úthálózatot felhasználva, hogy magukat az utakat bejárná, de egy kerékpárosnak maga a bringája, illetve a magával vitt appja és telefonja az ecsete. A Strava-művészet most érte el az egyik csúcspontját.

Profi és amatőr bringások egyik legkedveltebb közösségi appja a Strava, azon keresztül osztják meg, hogy GPS-ük alapján merre és mennyit, milyen teljesítményadatokkal tekertek. Sokaknak már önmagában az elég szórakoztató, hogy figyelik a haverjaikat, milyen útvonalon, milyen gyorsan mentek végig, de ezen mégsem lehet mosolyogni úgy, mint a bringázás közben létrehozott rajzokon.

Volt, aki már lánykérésre is használta a Stravát, de rajzoltak már óriási biciklit, pónit, hálaadás napi pulykát is. Egy kanadai fickó, Stephen Lund is eléggé elborult, ontja magából a GPS-rajzokat, zsiráfot, szirént, dinoszauruszt, húsvéti nyulat is biciklizett már bele a térképbe.

Ausztrál kerékpárosok most igazán nagyot alkottak, egy monumentális és részletgazdag kecskével. Négy bringás összefogott, és több mint 200 kilométert tekertek Perth-ben, hogy meglegyen mindene, füle, farka, szarva, patája a jószágnak.

A Stravának itthon is van közössége, bár azt nem tudjuk, hogy milyen művészi útvonalaik vannak. De nagyon kíváncsiak vagyunk rájuk. Ha vannak, küldjék is el IDE.