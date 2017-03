A balettozó öreganyótól Háti ezredesig

Olyan monumentális rajzot még egyik magyar kerékpáros és futó sem készített, mint az óriáskecskés ausztrálok, de itthon is készülnek kreatív és fizikailag és agyilag is fárasztó GPS-es ábrák edzés közben. Meg is mutatjuk, milyenek.

Mariann kitűnően időzített, vagy éppen mi, mert éppen előző cikkünk megjelenése napján tekerte le 24. figuráját. Igazi állatkertet teremtett már, pitiző kutyától kezdve, fekvő pumán át a keselyűfiókáig már mindent lebiciklizett már 2015 decembere óta. „Nagyon klassz kis szabadidős tevékenység, mert agymunka, sport és még alkot is vele az ember. A következő tervem egy fóka lesz, húsvétra pedig szeretnék letekerni egy húsvéti nyuszit" – írta nekünk.

Na most mondja bárki, hogy a Pilis nem a Föld szívcsakrája, hiszen nem egy olyan ábrát kaptunk, amelyen a hegységben kirajzolódó szívet lehet felfedezni. Gergely is letekerte a maga körét, de hát egy műalkotás csak akkor az igazi, ha kiegészítik a lányai.

„Ugyan nem olyan nagy, mint az ausztrál kecske, cserébe viszont ronda. Balettező öreganyó Kecskeméten - egy bringásfutár munkanap véletlen eredménye" – kommentálta művét Gábor.

Van, aki nem csak úgy l'art pour l'art rajzolgat mintákat, László a haszonért is dolgozott. „Ugyan nem 200 km, csak 63 lett, viszont jó móka volt (sajna az O-t kissé elcsesztem). Mivel a Coffee nem fért volna ki ezért Coffe2 (Coff e*e= e a négyzeten) lett. Egy nyereményjátékra csináltam, amin nyertem is."

Bár elsősorban a kerékpáros GPS-rajzokra voltunk kíváncsiak, futóktól és túrázóktól is kaptunk pályaműveket, néhányan egészen elhivatottan találnak ki újabb és újabb pályákat.

Rókalaci a Népligetet graffitizte tele futásaival, itt megnézheti a teljes gyűjteményét, de Háti ezredes képét mi is leközöljük.

Van olyan is, aki rajzára közösségi futást, hendikepes verseny rendez. Az újpesti Farkaerdőben kitalált Krokodil Futás a hüllőpofát mintázó 4,2 kilométer pályán megy végig.

Az ünnepek is mindig megihletik a GPS-művészeket, napokon belül elszaporodnak majd a nyulat formázó trackerek, de addig is nézzék meg ezt a Gábor által futott 38 kilométeres Mikulást.