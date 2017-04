Ismét lesz I bike Budapest, ime a részletek

Tizenegy fontos és problémás budapesti helyszínt érint majd az idei I bike Budapest, kerékpáros felvonulás és piknik. A szervezők szeretnék, ha ezen az egy délutánon a lehető legtöbben ülnének nyeregbe, és a közös tekerésen hívnák fel a figyelmet a főváros bringásokat bosszantó vagy veszélyeztető csomópontjaira. Remélik, hogy az április 22-i demonstrációval sikerül a megoldás felé terelni a városvezetést és a kerületeket.

Talán kevesen tudják, hogy a budapesti Szabadság tér vágja ketté az Üllői úttól Angyalföldig éppen most alakuló kerékpáros útvonalat, pedig csupán a volt tévészékház környékén kéne megoldani a felfestéseket, hogy mindenki könnyen és biztonságosan juthasson el a városrész egyik végéből a másikig. A Magyar Kerékpárosklub már két éve kezdeményezte az ötödik kerületi önkormányzatnál, hogy javítsák a tér környékén a bringázás feltételeit, de eddig nem történt semmi.

Ezért gyülekeznek majd éppen itt, a Szabadság téri parkban az idei I bike Budapest bringás felvonulás résztvevői április 22-én, hogy további fontos és problémás helyek érintésével tekerjenek egy jót a városban. A legnagyobb budapesti bringás buli ezúttal is ingyenes lesz és lezárt útvonalon zajlik majd. A fél négykor kezdődő gyülekező és rövid piknikezés után a rakpart felé veszik az irányt a bringások.

A következő fontos helyszín a Duna mentén húzódik, ahol a főváros a RAKPARK projekt keretében épít sétányt, illetve kerékpársávokat. A klub tart attól, hogy a városvezetés kihátrál a bringásélet-könnyítő megoldás mögül, ahogy tette ezt a rakpart, Margit hídtól északra található szakaszán is, ahol törölték a bringasávokat a tervekből. Az egységes és könnyen használható rakparti bringaút logikus és időszerű ingázóútvonal lehetne mindenkinek, ráadásul mivel így könnyebb lenne eljutni a rakpartra, még hamarabb megtöltené élettel a környékét, ha megvalósulna.

A pontos útvonal az alábbi térképen látható, és ide kattintva szöveges magyarázatot is olvashatunk.

Az I bike Budapest további helyszínei közt ott van a Közraktár utca is, amely a Szabadság híd és a Petőfi híd közti résre hívja fel a figyelmet. A Nehru part tavalyi felújításakor nem tömték be a lyukat a Csepelre vezető bringaúton. Most egy szakaszon a sétálók közt kénytelen tekerni, aki erre jár, mert egy ponton megszakad a bringás felfestés.

Aki járt mostanában a Petőfi hídnál, pontosan tudja, hogy egyáltalán nem vidám a sokszor a megengedett sebességnél gyorsabban hajtó autók közelében tekerni. A híd teljes felújítása nagyon időszerű, hiszen a szerkezet mindenhol rohad, és elkerülhetetlen a bringások helyzetének rendezése, illetve a régi bringasávok újrafestése is, hiszen a Petőfi híd a Nagykörút vagy Újbuda felé tekerők számára fontos szakasz.

Fotó: Magyar Kerékpárosklub

A három hét múlva kezdődő I bike Budapest további helyszínei közt látom még a Bartók Béla utat is, ahol a villamosvágány felújítása és a megállók akadálymentesítése kapcsán ígérték a bringás közlekedés könnyítését, ám végül ezt sem tették meg. Innen a Szent Gellért rakpartra, majd a Lánchídon át az Alagút felé teker a menet, ahonnan Széchenyi tér érintésével, a József Attila utca következik, hogy az Andrássy úton a Városligetbe érkezzen meg a társaság, ahol most is több ezren emelik az ég felé a kerékpárjukat. Ez utóbbi helyszínről szintén többször írtunk a Kerékagyon is, mert a nagyszabású Liget-projektben sem könnyű felfedezni az átgondolt, bringás barát szempontokat.

Azért fontos, hogy a békés és népszerű felvonulás ezúttal Budapest problémás helyeit mutatja meg, mert így még egyértelműbbé válik, hogy fontos egy világváros életében a bringás közlekedés. Az utóbbi években több tízezer ember választotta ezt a közlekedési formát a napi életviteléhez, tehát nem csupán egy szűk kör hobbijáról van szó.

A szervezők szerint a kerületeknek és a városvezetésnek bőven van még teendője, hogy helyrehozza a felújításokkal elrontott bringás útvonalakat, hogy eleget tegyenek a korábbi ígéreteinek és felismerjék, hogy a növekvő igényeket már nem elégíti ki budapesti kerékpáros infrastruktúrája.

Zárásul itt egy videó, amit a tavalyi felvonulás résztvevőinek felvételeiből vágtak össze:

