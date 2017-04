Hogy kerül szürke rendszám a bringaszállítóra?

Több cikk is megjelent a közelmúltban arról, hogy végre lehet igényelni egy harmadik, az autónkéval megegyező, úgynevezett “szürke” rendszámot azokra a kerékpárszállítókra, amelyek akár egy kicsit is kitakarják az autó hátsó lámpáit és rendszámtábláját. Ilyenek azok a szerkezetek, amelyeket a hátsó ablakkeretre vagy a csomagtérfedélre kell erősíteni, és azok is, melyek a vonóhorogba kapaszkodnak. A tetőcsomagtartós szállítás szabályai tehát nem változnak.

Április elseje óta nagyon sokféle, sokszor téves információ kering a neten az új szabályokkal kapcsolatban, ezért a legkézenfekvőbb megoldást választottuk: elmentünk kiváltani egy szürke rendszámot. Nem mondhatnánk, hogy bonyolult, de hétköznapi bringás-autósoknak lesz néhány új őszhajszáluk.

Először a lakhelyem szerinti állami műszaki vizsgaállomáson jelentkeztem szemlére, mivel a kerékpárszállítót az autóval együtt hivatalos vizsgálatnak kell alávetni. Az esztergomi Autóklub szerviz- és vizsgaponton erős homlokráncolás kezdődött.

Nagyjából az atyaistenig telefonáltak fel a pontos válaszért.

Kiderült, hogy a nem állami, hanem magánkézben lévő vizsgaállomások csak egy rendes műszaki vizsgával egybekötve végezhetik el a „szürke rendszámozást” és a vizsga tizenhatezer forintba kerül.

Mivel ezt nem szerettem volna, nem volt más választás, mint felkeresni egy NFM-KH (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium- Közlekedési Hatóság) vizsgabázisát. Az állami vizsgáztató helyek listája ITT található meg. Sajnos a „sima” műszaki állomásokkal ellentétben nem több száz darab van belőlük az országban, hanem mindössze huszonhét.

Esetemben Tatabánya, és Pomáz lett volna a két legközelebbi, de ha már Pomáz, akkor inkább legyen az oroszlán barlangja, a híres-hírhedt Mozaik utca, Budapesten. Telefonos érdeklődésemre azt válaszolták, hogy nem tudnak időpontot adni, mert azt „csak autóknak” tudnak (bármi is legyen ami a kerékpárszállítómat tartja), nekem nem, de menjek nyugodtan bármikor, ha van „üres hely” beraknak.

Nem hangzott túl biztatóan, ezért reggel 7:30-kor ott álltam a váróban a taxisok, az autónepperek, és a „mindent megoldók” között, ahol az egy percre jutó bazmegek száma egyszerűbb számítógépekkel mérhetetlen.

Az ügyintézéshez legyen nálunk a személyi igazolványunk, a lakcímkártyánk, és az autó forgalmi engedélye. Első körben be kell fizetni a KH pénztárába 1770 forintot, amiből 580 a „műszaki adatlap pótlása”, 1190 pedig a „közúti jármű műszaki adatára, ill. műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján. Ezután szépen begurulunk az autóval és várunk, hogy beszólítsanak. Mivel gyors voltam, nagyjából 20 perc után már sorra is kerültem.

A vizsgabiztos, és a későbbi kérdéseimre előkerülő főnöke már közvetlen és barátságos volt. Kérdésem volt bőven, ugyanis rögtön két kerékpárszállítóval érkeztem, mivel a munkámból adódóan többet is használok, felváltva. Egy négyeset, ha sok gépet kell vinni, és egy összecsukható, három kerékpárt fogadó bringatartót, amely kis helyen elfér, általában a kocsiban van mindig. Mind a kettőnek ott kell lennie a szemlén, ha használni szeretném.

Először rögzítik az autó kilométerszámláló-állását a rendszerbe, utána szemrevételezik a kerékpárszállítót. A rajta lévő lámpáknak tartalmazniuk kell az „E” jelölést (vagyis az európai jóváhagyási jelet), és a kerékpárszállítón is rajta kell lennie a plakettnek, amely tartalmazza a főbb műszaki adatait. A lámpa esetében nincsen kiskapu, ha nincsen „E” jelzés, akkor nem megy át a vizsgán, ezért az olcsó „aliexpress-es” vagy lomis, vaterás, stb. vásárlásokkal mostantól jobb körültekintőnek lenni. Amennyiben a plakett hiányzik, vagy olvashatatlan (egy sok éves darabnál nem ritka) akkor legyen nálunk a kerékpárszállító műbizonylata, amelyen az adatok szerepelnek. Házilag gyártott/átalakított tartóval nem is érdemes próbálkozni, nem fogják átengedni és többé nem használhatjuk az autónkon.

Itt kell kitérni a hátsó ajtóra szerelhető modellekre, melyeknél tízből kilenc esetben, a felrakott bringákkal vagy a rendszámtábla, vagy a lámpák nem látszanak hátulról (1%-os takarás sem megengedett), ezért azokra rendszámtábla világítással, indexel, és menetfénnyel ellátott kiegészítő tartót kell szerelni, amire kötelező a szürke rendszámot is megigényelni. Figyelmeztettek arra is, hogy a képen látható módon érkezve kimerítettem az „egyedi azonosító jel meghamisítása” bűncselekmény tényállását, ugyanis április 1.-e óta az autó saját, fehér rendszámtáblája nem rakható át a kerékpárszállítóra.

Mi a szabály? Ami alapján a KH szakértője azt állította, hogy kötelező szürke rendszámmal ellátni a kerékpárszállítót, az a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, és annak is 57. § (1)158 bekezdése amiben ez olvasható: “Az A típusú rendszámtáblát kell felszerelni a személygépkocsira, az autóbuszra, a tehergépkocsira, a vontatóra, a nyerges vontatóra, a mezőgazdasági vontatóra és a lassú járműre előre, továbbá a felsorolt járművekre, valamint a pótkocsira, a félpótkocsira, a gépkocsi kerékpárszállító eszközére és a lassú jármű pótkocsijára hátulra akkor, ha az elhelyezésre elegendő hely áll rendelkezésre, és a rendszámtábla jogszabályban előírt módon megvilágítható.” Illetve ide vonatkozó szabály még a (6a) 161 bekezdésben olvasható “A kerékpárszállító eszközre A típusú, különleges rendszámtáblát kell felszerelni.” rész is, illetve a (7a) 163 részben olvasható “A kerékpárszállító eszközre kiadott A típusú, különleges rendszámtábla típusváltása nem engedélyezhető.” kitétel is. További szabályok olvashatóak még a szövegezésben a “kerékpárszállító” szóra rákeresve, de azok már az engedélyezési eljáráshoz tartoznak, most nincsen jelentőségük. Tehát a “KELL” szó kizárja a választás lehetőségét. Természetesen írtunk az Országos Rendőr-főkapitányságnak ezzel kapcsolatban, mert szeretnénk egy állásfoglalást tőlük, hogy igenis kötelező szürke rendszámmal ellátni a kerékpárszállítót, és tilos áttenni a fehér rendszámot a továbbiakban, illetve van-e türelmi idő, amíg legyártják a külön rendszámunkat.

Hazafelé egy rendőr mellett és megkérdeztem tőle, hogy szabályosan autózom-e a bringatartóra átrakott rendszámmal, ahogy egy ideje, egészen pontosan a külön, szürke rendszám idei bevezetéséig lehetett?

Erősen vakarta a fejét, ugyanis egyértelmű utasítást nem kaptak a helyzetre vonatkozóan, de ő elfogadná és továbbengedne vele, mondta.

Amennyiben mindent rendben találtak műszakilag, ellenőrzik a rendszámtábla megvilágítását, az indexet, a menetfényt, a féklámpát és esetlegesen a tolató lámpát vagy ködlámpát is. A szabályok szerint, ami lámpa fel van szerelve a kerékpárszállítóra, annak üzemszerűen működnie is kell. Vagyis, ha kiégett a tolató lámpában az izzó, akkor sem megy át a vizsgán, mert ugyan a tolató lámpa nem kötelező elem, de ha benne van, akkor működnie kell.

Ez is megvolt? Akkor következik az autó „összefotózása” a kerékpárszállítóval. És itt felmerült pár kérdés. Ok, ha van két tartónk, akkor mindkettőnek ott kell lennie. Mi van akkor, ha valakinek egy évben egyszer van szüksége kerékpárszállítóra, ilyenkor bérel egyet, és nem tart benne 100-250.000 forintot? A hivatalos út az, hogy ki kell bérelnie egy napra, elvinni a szemlére, igényelni a szürke rendszámot, majd imádkozni, hogy ugyanezt a tartót kapja meg a bérléskor is. A rendőr nem fog akadékoskodni közúti ellenőrzéskor, hiszen csak azt nézi, hogy műszakilag rendben van-e a szállító, és a forgalmiba be van-e jegyezve a szürke rendszám. Ha viszont olyan baleset történik amiben a kerékpárszállítónak szerepe van (leesik, sérülést okoz, stb.), akkor biztosan be fogják kérni a fotókat.

Van benne némi logika, de életszerűség semmi.

Természetesen ugyanez áll fenn, ha a haver adja kölcsön. Mivel két autónk van és mindkettőn használjuk a kerékpárszállítókat, ezért ugyanezt a kört a másik autóval is el kell majd játszanom. Megértettem a vizsgabiztosok mérgelődését a soronkívüliség miatt, hiszen akár napi száz autó is megfordul náluk műszaki vizsga, forgalomba helyezés, taxi engedélyezés, stb. miatt, és mi lett volna ha velem együtt még 10 bringás jött volna „soron kívül” szemléztetni? Nehéz lenne lemenedzselni.

Miután mindezekkel megvagyunk, már szinte sétagalopp a dolog. Vissza kell vinni a vizsgabiztos által kitöltött vizsgalapot az irodába, várakozni kicsit, és a megkapott dokumentumokkal felkeresni egy kormányablakot. Akinek utaznia kell a vizsgabázisra mint nekem, annak nem árt átgondolni, hogy melyik kormányablakot választja. Ugyanis ott kell átvenni a rendszámtáblát majd, ahol megigényeltük.

A kormányablakban 5500 forinttal leszünk szegényebbek „kerékpárszállító eszközre szerelhető rendszámtábla legyártásának engedélyezése” címszóval. Célszerű bankkártyával fizetni, mert azt helyben meg tudjuk tenni, míg készpénz esetén csekket kapunk, amivel újabb kört kell futni. A rendszámtábla 5-10 munkanap alatt érkezik meg, és ekkor még legombolnak rólunk 2300 forintot a forgalmiba való bejegyzés miatt. Összesen tehát 1770+5500+2300=9570 forintba kerül a szürke rendszám.

Ha ehhez hozzászámolom a benzinköltségemet, mivel helyben nem tudtam intézni, és azt a nyolc órát (a KH nettó 2 óra volt, a kormányablak pedig 42 perc) amit igénybe vett háztól házig a folyamat,

bőven 30.000 forint felett jár a végösszeg,

hiszen eközben nem dolgoztam egy percet sem. Mégis örülhetünk, hogy végre rendeződött a kerékpárszállítás kérdése, nem kell „copy” feliratos papírokkal kockáztatni, a hidegben elpattanó rendszámtábla tartókat pótolni, és úgy en bloc az egésszel foglalkozni többet. Sajnos amíg nem érkezik meg a rendszám, addig nem tudjuk használni a kerékpárszállítót. Ezt erősíti a rendőrség, utolsó pillanatban megérkezett állásfoglalása is, mely szerint április 1-óta tilos átrakni az autó hátsó rendszámtábláját a kerékpárszállítókra, kizárólag a szürke alapú, de az autó táblájának karaktersorát tartalmazó külön rendszámot használhatjuk. Vagyis, amíg azt meg nem kapjuk, egyszerűen nem vihetjük a bringákat az autó farán, az eddig megszokott módon.

Neked is van kerékpárod? Kövesd a Kerékagyat a Facebookon!