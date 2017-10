A miniszterelnök átbringázott a királyhoz, amint összeállt a kormány

Mark Rutte miniszterelnök Hollandiához méltóan nem mondjuk egy páncélozott limuzinnal ment a királyhoz, hogy bejelentse, összehozta a koalíciós kormányt, hanem lazán elbiciklizett hozzá.

Ruttének nagy oka a sietségre sem volt, 208 nap telt el a választások óta, azóta tárgyalt, hogy összehozza a négypárti koalíciót.

Rutte elkötelezett biciklista, hivatalába is kerékpárral jár, természetes volt, hogy a nem túl messze lévő Willem-Alexander királyhoz is áttekert, ahelyett, hogy autót használt volna. Működtek a bringás reflexei is, őrség ide, vagy oda, a királyi palotánál is lezárta a kerékpárját.

Prime Minister Rutte arrives at the Palace to inform our King Willem-Alexander about formation new government.

He even locks his bike... pic.twitter.com/CEr5VeQFWs — Karel van Oosterom (@KvanOosterom) 2017. október 14.

A holland miniszterelnökről sok bringás kép is készült, bérbiciklivel járta be például Tel-Avivot is, és más politikusokat is a tekerésre biztat. A nyáron Hollandiába látogató indiai miniszterelnöknek, Narendra Modinak is egy kerékpárt ajándékozott.