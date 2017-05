Tanárnőből szerető, majd Franciaország first ladyje

Irodalomtanárként kezdte, szeretőként folytatta, majd Franciaország first ladyje (Première Dame) lett Brigitte Marie-Claude Trogneux. Háromgyerekes anya és feleség volt, amikor francia irodalmat tanítva beleszeretett a nála 24 évvel fiatalabb, akkor még csak 15 éves Emmanuel Macronba. Bár a leendő elnök szülei arra kérték, hogy maradjon távol a fiuktól, ezt nem ígérhette meg, 2007-ben össze is házasodtak. Mindenben támogatta férje elnöki törekvéseit, most pedig ő lehet Franciaország első komoly szerepkörrel bíró, amerikai stílusú first ladyje.