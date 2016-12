Berobbant egy moszkvai metrólejáró

Hat ember megsérült abban a gázrobbanásban, amely Moszkva délkeleti részén történt kedd reggel egy metrólejárónál. A terület átépítés alatt állt, így el volt zárva az utasok elől, ám a videók tanúsága szerint így is sokan megsérülhettek volna a felszínen is. A hat sérültből csak két embert kellett a kórházba szállítani – írta a Lenta.ru, amely szerint a gázpalack robbant be a lejárónál.

Bizonyos, hogy baleset történt, nem terrortámadásról van szó – derült ki az Eho Moszkvi beszámolójából is. A robbanás a naponta 9 millió utast szállító metró működését sem akadályozta, a Kolomenszkoje metrómegálló a robbanás után is tovább működött.

Az építkezésen dolgozó alvállalkozó céget a vizsgálat idejére felfüggesztették a munkavégzés alól.