Valaki Németországból csekkolta, majd törölte a berlini terrorista Facebook-fiókját

Megtalálták a nemzetközi körözés alatta álló Anis Amri ujjlenyomatát a berlini karácsonyi vásárba gázoló kamion vezetőfülkéjében, mégpedig az ajtón és kormánykeréken, írja a Bild és a Reuters. Ennek az információnak az a jelentősége, hogy a korábbi hivatalos közlés szerint a tunéziai férfit eddig csak azért körözték, mert köze lehetett a merénylethez. A német belügyminiszter szerdán azt mondta: ezt nem jelenti azt, hogy ő vezette volna a kamiont. A most megtalált ujjlenyomatok most mégis erre utalnak.

Kiderült az is, hogy Anis Amri már korábban öngyilkos merénylőnek jelentkezett. Mint szerdán megírtuk: a férfi kapcsolatban állt a novemberben letartóztatott, dortmundi szalafista-dzsihadista hálózattal. A rendőrség lehallgatta a hálózat vezetőjét, az Iszlám Államnak nyíltan toborzást vállaló Abu Walaátés megfigyelte elektronikus levelezését is. Az erről készül jegyzőkönyvek szerint Anis Amri ajánlkozott öngyilkos merénylet végrehajtására, de ezek a kijelentések olyan áttételesek voltak, amelyek alapján nem lehetett őrizetbe venni.

A Bild csütörtök délután azt írta, szerdán valaki egy emmerichi (Amri korábban itt adta be menekültkérelmét , ez volt a kijelölt lakhelye) internetkávézóból belépett a Amri Facebook-profiljába és email-fiókjába, majd néhány óra múlva törölte azt. Feltehetően ezzel lehet összefüggésben, hogy a WDR (Westdeutscher Rundfunk) azt közölte, hogy Emmerichben egy menekültszállást kutatott át mintegy száz rendőr csütörtök hajnalban.

A hatóságok szintén csütörtök hajnalban előállítottak négy embert, akik kapcsolatban állhattak a berlini mészárlás feltételezett elkövetőjével, a tunéziai származású Anis Amrival, írja a Bild. A WDR szerint Dortmundban voltak az elfogások, két lakás átkutatása után. Amri az ottani szalafistákkal volt kapcsolatban.

Hogy pontosan mi történt, nem világos. A szövetségi ügyészség a hírre reagálva annyit közölt, hogy nem fogtak el senkit, majd úgy fogalmaztak, hogy "különböző intézkedések voltak", de nem árulták el, hogy pontosan mik. (Cikkünk eredeti verziójában letartóztatásokról írtunk a Bild megerősítettnek mondott információja nyomán, a német lap később úgy finomította a közlését, hogy a rendőrök elvittek négy embert. Őket később elengedték.)

A Bild azt is írja, hogy Berlinben hajnali négykor összehangolt házkutatásokat tartottak a hatóságok Kreuzberg, Moabit és Prenzlauer Berg berlini városrészekben is, de a gyanúsítottat nem fogták el. A rendőrök a Großbeerenstraßén, a Perleberger Straßén, és a Lychener Straßén csaptak le.

Police arrest 4 of #Berlin terrorist contacts in #Dortmund . Christmas market re-opened w/cement traffic barriers. https://t.co/bAmZgMRvrk pic.twitter.com/n13oPRWmRj

Este fél nyolckor ellenőriztek egy embert a Großbeerenstraßén, aki hasonlít a gyanúsítottra, de végül kiderült, nem ő volt, írta a lap.

#BREAKING: German police arrested 4 people after conducting raids in Emmerich and Dortmund pic.twitter.com/DfZtHrHnhM