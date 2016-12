Misztikus tárgyat találtak a csipszeszacskóban

Felismerhetetlen tárgyat szedett elő burgonyaszirom helyett egy 33 éves férfi, Richard Noon a csipszeszacskójából - írja a Mashable. A férfi, aki egy egyetemen dolgozik egy Burts márkájú csipszet akart megenni, de a fél zacskót elfoglalta ez a valami:

