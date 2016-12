Megadták magukat a líbiai gépeltérítők

Eltérítettek egy líbiai belföldi légi járatot, ami 111 utassal és 7 fős személyzettel a fedélzetén végül Máltán szállt le, a két gépeltérítő állítólag a gép felrobbantásával is fenyegetőzött. Végül több órán át tartó túszejtés után a gépeltérítők elengedték az utasokat és a személyzetet, mielőtt megadták magukat.

Miután a gép leszállt, hamar kiderült, hogy a két gépeltérítő hajlandó szabadon engedni az utasokat a repülőtéren álló gépből, ha teljesítik a követeléseiket. A Reutersnek a gépen utazó egyik líbiai képviselő azt mondta, hogy a gépeltérítők azt követelték, hogy hozzanak létre egy Kadhafi eszméit képviselő pártot. Később kiderült, hogy menedékjogot kértek Máltán.

Az ország miniszterelnöke a Twitteren közvetítette, ahogy elengedték az utasokat. A gépet először nők és gyerekek 25 fős csoportja hagyta el. A végére a két pilóta és a két gépeltérítő maradt a gépen.

Egyikük többször is egy líbiai zászlóval jött elő, majd visszament a pilótafülkébe. Korábban a Times of Malta című lap értesülése szerint az egyik gépeltérítő azt mondta, hogy van nála egy kézigránát, a Malta Today szerint pedig azt állította, hogy a gépeltérítők Moamer Kadhafi néhai líbiai diktátor hívei. A miniszterelnök posztjából az is kiderült, hogy a fegyvererek csak utánzatok voltak.

Fotó: Darrin Zammit Lupi Az eltérített repülőgépről elengedték az utasokat

Az eltérített gép az Afriqiyah Airways egy Airbus A320 típusú gépe, ami Szebha városból indult és Tripoliba kellett volna repülnie. A pilóta már fel is vette a kapcsolatot a tripoli repülőtérrel, de később a kapcsolat megszakadt, majd a gép folytatta útját Málta felé, és ott szállt le. Ott katonák vették körbe a repülőt.

Korábban a máltai repülőtérre érkező repülőket visszafordították, vagy átirányították a közeli cataniai repülőtérre.

Márciusban volt már egy hasonló eset, amikor egy robbanóövre hasonlító eszközt viselő férfi eltérítette az EgyptAir légitársaság Alexandriából Kairóba tartó gépét, ami a ciprusi Lárnaka repterére szállt le. Az Airbus A320-as gépén nyolcvanegy utas volt, de a gépeltérítő a hétfős személyzet és négy külföldi kivételével mindenkit elengedett. A háttérben egy szerelmi ügy állhatott, a férfi menedékjogot kért Ciprustól. Csak a túszejtés végén derült ki, hogy a gépeltérítő nem viselt robbanómellényt, és senki sem sérült meg.

(Borítókép: Máltai katonák a líbiai Afriqiyah Airways Airbus A320-as gépe mellett a máltai repülőtéren, 2016. december 23-án. Fotó: REUTERS/Darrin Zammit-Lupi)