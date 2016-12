Tiltakozó Uber-sofőrök zárták le a reptéri utat Párizsban

Az Uber nevű, Magyarországról nemrég kivonult közösségi taxiszolgáltatás sofőrjei tiltakozásba kezdtek a francia fővárosban, Párizsban, és két reptérre vezető utat is részben lezártak, írja a thelocal.fr.

A párizsi rendőrségi jelentések szerint jelentősen lelassult a forgalom mind a Charles de Gaulle, mind az Orly repülőtérre vezető úton péntek reggel. Rohamrendőrök is voltak az utakon, hogy biztosítsák a helyszínt. A tiltakozók tervbe vettek más helyszíneket is: lassítanák a forgalmat a társaság párizsi székhelyénél is, illetve a Victor Hugo sugárútnál is.

Felszólítjuk az összes sofőrt, hogy álljon le a munkával pénteken, és bojkottálja az Ubert

− mondta a tiltakozás képviselője. A tiltakozás a szakszervezet és az Uber közötti sikertelen tárgyalások után kezdődtek. A konfliktus abból fakadt, hogy az amerikai székhelyű cég megemelte a sofőrök által fizetendő jutalékot 20%-ról 25%-ra. A szakszervezet azt mondta: vagy csökkentsék a jutalékot, vagy emeljenek árat. A szakszervezet azt is követeli, hogy egy útért fizetendő minimum 5 Eurót emeljék vissza 8 Euróra, ahogy az korábban volt. A cég egyébként a többi hasonló szolgáltató megjelenése miatti verseny következtében csökkentett.