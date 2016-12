Elfoglalták a Boko Haram utolsó nagy bázisát is

Muhammadu Buhari közleményében azt írja, az iszlamista fegyveresek utolsó bázisát pénteken foglalták el a nigériai kormánykatonák, miután már hetek óta komoly offenzívát folytattak az ország északkeleti tartományában, Bornóban.

"A terroristák menekülnek és már nincs hová rejtőzniük" - írta Buhari, aki köszönetet mondott a fegyveres erőknek a sikeres hadműveletért.

Korábban olyan hírek is elterjedtek, melyek szerint a 2014-ben elhurcolt chiboki diáklányokat is ebben az erdőben tartják fogva, és a Boko Haramtól megszökött lányok is ezt mondták később.

A február óta tartó hadműveletekben a hadsereg visszafoglalta a Boko Haram ellenőrzése alatt álló területek javát, noha a terrorszervezet még mindig képes öngyilkos merényletekre Nigériában, illetve a szomszédos Csádban, Kamerunban és Nigerben.

A Boko Haram több mint 15 ezer embert gyilkolt meg az elmúlt másfél évtizedben, és több mint kétmillióan menekültek el lakóhelyükről a nyugatosodás ellen brutális és kegyetlen harcot vívó terrorszervezet miatt.