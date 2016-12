Kommentben sem kritizálhatja kormányt Törökországban

Nem bölcs dolog Törökországban nem a létező kormányok lehető legjobbikának tartani Erdoganékat, legalábbis ha valaki nyíltan kritizálja bármely húzásukat, az könnyen bajba kerülhet.

Most épp az derült ki, hogy fél év alatt 1656 embert csuktak le kizárólag valamilyen, közösségi médiában tett kommentjük miatt, írja az MTI a török belügy adataira hivatkozva.

Azt lehet sejteni, hogy ők elsősorban a kormányt kritizálták, ugyanis a vád ellenük, hogy kommentjeikkel terrorista szervezeteket támogattak vagy az ország vezetőit sértő tartalmakat tettek közzé. Annál is inkább, miután a valódi terroristák közül csak leghülyébbek harcolnának kommentekkel, a valós, utolérhető közösségi médiás profiljukat használva.

Ez csak a kezdetnek tűnik egyébként,

több mint tízezer ember ellen jelenleg is vizsgálat folyik

ilyen kommentek miatt. Ha figyelembe vesszük, hogy az elmúlt fél évben 3710 eljárásból lett 1656 letartóztatás, akkor durván felüket le is csukják. A lecsukottakon kívüli maradék sem úszta meg teljesen,1203 embert próbára bocsátottak, további 84-en még őrizetben vannak, csak a többieket mentették fel.

A török kormány a júliusi puccskísérlet óta üldözi a másként gondolkodókat, tízezreket véve őrizetbe a törvényen kívül helyezett szervezetekhez fűződő állítólagos kapcsolataik miatt. Legalább százezer embert függesztettek fel vagy bocsátottak el állásából közvetlenül az összeesküvéshez vagy a puccsistákhoz köthető feltételezett kapcsolataik okán. Bezártak továbbá több mint 170 sajtóorgánumot, és 155 újságírót tartanak fogva.

A német dpa hírügynökség arról számolt be még egyébként pénteken, hogy elég fejlett blokkolórendszert vet be már a török állam, hogy az állampolgárokhoz ne juthassanak el a tiltott netes újságok, hírek. Így a vpn-hálózatokat és a Tor-t, a web sötét oldalának hívott anonimabb hálózatot is elérhetetlenné igyekeznek tenni a sima állampolgároknak.

Az intézkedéseket feltehetőleg azért vezette be a kormány, mert az utóbbi időben sok olyan információ került fel a netre, amelyet el akar zárni a lakosságtól. Az Iszlám Állam például a minap feltett a világhálóra egy videót, amely azt mutatta, hogy két török katonát brutálisan meggyilkolnak. Emellett video- és fényképfelvételek váltak nyilvánossá az ankarai orosz nagykövet elleni merényletről, illetve jelentések láttak napvilágot arról, hogy a török légierő civilek tucatjait ölte meg Báb észak-szíriai városban.