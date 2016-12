Lecsukták, mert nem szolgálna fel teát a török államfőnek

Őrizetbe vették a török hatóságok a Cumhuriyet című ellenzéki lap üzemi étkezdéjének vezetőjét azzal, hogy megsértette az államfőt, miután a férfi kijelentette, hogy nem szolgálna fel teát Recep Tayyip Erdogannak - írja az MTI.

Az üzemi étkezde vezetőjét Senol Burant azután vették őrizetbe, hogy a rendőrök átkutatták szombat éjjel a lakását. A lap egyike annak a kevés, kormánnyal szemben kritikus török orgánumnak, ami még megmaradt.

A több mint tíz éve államfő Erdogan ügyvédei több mint 1800 feljelentést nyújtottak be, többek között karikaturisták, egy volt török szépségkirálynő és iskolás gyerekek ellen azzal a váddal, hogy megsértették a politikust. Az elnök megsértése négyévi börtönnel sújtható Törökországban.

Burant ügyvédje szerint azután vették őrizetbe, hogy a lap biztonságáért felelős rendőr meghallotta, amint lekicsinylő megjegyzést tett az elnökre, és közölte, hogy nem szolgálna fel neki teát, ha az étkezdébe látogatna.

Burán tagadta, hogy becsmérelte volna az államfőt, de azt megerősítette, hogy tett olyan kijelentést, hogy nem szolgálna fel neki teát. Azt is mondta, hogy két évvel ezelőtt vitája volt az őt feljelentő rendőrrel.



A Cumhuriyet tíz dolgozóját, közöttük a főszerkesztőt és a lap több vezetőjét novemberben vették őrizetbe. Azzal a váddal állítják őket bíróság elé, hogy bűncselekményeket követtek el kurd aktivisták, valamint - a kormány által puccskísérlet kirobbantásával vádolt, az Egyesült Államokban élő - Fethullan Gülen hitszónok javára. A lap korábbi szerkesztőjét, Can Dündart tavaly vették őrizetbe azzal a gyanúval, hogy államtitkokat hozott nyilvánosságra, amikor megírta, hogy Törökország a szíriai lázadókat támogatja. Később szabadlábra helyezték, most külföldön él.