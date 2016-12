Megtalálták a lezuhant orosz gép fekete dobozát

Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ egy neve elhallgatását kérő rendvédelmi vezetőre hivatkozva jelentette, hogy megtalálták a Fekete-tengerbe zuhant Tu-154 típusú gép egyik hangrögzítő berendezését, írja az MTI. Más egyelőre nem erősítette meg az értesülést.

Az orosz hadsereg Tu-154-ese vasárnap zuhant le, a roncsokat a szocsi partoktól másfél kilométerre találták meg. A gépen 92 ember utazott, 84 utas és 8 fős legénység.

"A kutatási munkálatok során a repülőgép pilótafülkéje alatt megtaláltuk az egyik fekete dobozt." - idézi névtelen forrását a TASZSZ, hozzátéve, hogy egyelőre nem tudják, milyen állapotban van a berendezés. Nem sokkal később közölte, hogy sikerült is a fekete dobozt kiemelni a vízből, rövidesen repülővel Moszkvába viszik, ahol a védelmi minisztérium szakemberei elemzik majd.

A szerencsétlenség egyik lehetséges fő okának most azt tartják, hogy idegen tárgyak kerülhettek a gép hajtóművébe, írja az orosz állami hírügynökség egy másik forrásra hivatkozva. Az illető szerint továbbra is vizsgálnak azért más lehetséges okokat is, így azt is, hogy esetleg pilótahiba vagy műszaki meghibásodás történt a fedélzeten.

Az orosz hírügynökség a mentőszolgálatoktól kedd reggel úgy értesült, hogy 3 újabb holttestet és rengeteg emberi maradványt találtak a szerencsétlenség térségében. Hivatalos megerősítés egyelőre erről sincs. Előzőleg 13 holttest megtalálásáról számoltak be. Hétfő reggel 11 holttestet és 86 maradványt szállítottak katonai géppel Moszkvába, a nap folyamán újabb 2 holttestet és újabb maradványokat találtak. Megtalálták Roman Volkovnak, a gép parancsnokának holttestét is, őt az egyenruháján lévő rangjelzésről azonosították.

A hírügynökség azt is közölte, hogy amíg ki nem derül, miért zuhant le a repülőgép, addig a hatóságok az összes TU-145-ös gépet kivonták a forgalomból.