Náci felvonulást adtak elő a tajvani diákok, lemondott az igazgató

Lemondott egy tajvani iskola igazgatója, miután az intézményében az egyik osztály náci felvonulást adott elő műsorszámként az iskola karácsonyi ünnepségén - írja a BBC. A felvonulás központi figurája maga az osztályfőnök volt, aki egy kartonból összetákolt tankból lengette a karját.



A Taipei Times újságírója szerint több diák azért szavazott a náci felvonulásra, mert egyszerűbb volt az egyenruhájukat átalakítani, de előtte komoly esélyes volt az egyik tanár javaslata, ami szerint az arab kultúrából merítettek volna a felvonuláshoz.

School in Taiwan is condemned after students waved Nazi flags & shouted 'Sieg Heil' w/ their teacher stood in a cardboard tank saluting them pic.twitter.com/83QYqmKF0U