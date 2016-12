Megint kevés a hó a svájci sípályákon

Több sípályát is be kellett zárni a svájci Alpokban, miután a szokatlanul meleg idő miatt több mint egy hete nem esett ott hó - írja a Local. A legutóbbi szezonban is nehéz helyzetben voltak a svájciak, akkor január közepéig nem volt hó a pályákon.

A helyzet jelenleg néhány helyen annyira rossz, hogy a sípályák teljesen csupaszok, az előrejelzések szerint pedig idén már nem is javul már a helyzet. Egyes régiókban 20 fok feletti hőmérsékletet mértek karácsony napján, amire az elmúlt 40 évben nem volt példa.

A MeteoSuisse pénteki jelentése alapján az idei év a tíz legmelegebb év közé tartozik 1864 óta. Eszerint a hőmérséklet idén átlagosan több mint fél fokkal volt magasabb a megszokottnál. A svájci meleg egyébként nem egyedi jelenség, a Meteorológiai Világszervezet novemberben azt mondta, 2016 valószínűleg a világ legmelegebb éve lesz.