Több térfigyelőt akarnak a németek

A németek 60 százaléka több térfigyelőt akar a közterületeken, 73 százalékuk pedig támogatná, hogy növeljék a rendőrség létszámát, derült ki a YouGov vasárnap, hat nappal a berlini karácsonyi vásár ellen elkövetett merénylet után közölt felméréséből, amit a dpa hírügynökség megbízásából készített. A terrortámadásban 12-en meghaltak, közel 50-en megsebesültek.

Ahogy azt megírtuk, a karácsonyi vásárt nem vették térfigyelő kamerák a Németország több tartományában, köztük a tartományi jogkörökkel bíró Berlinben is érvényes szabályozás alapján. Németországban a legtöbb tartományban a személyiségi jogok védelme miatt kifejezetten szigorú szabályozás vonatkozik a többi európai országhoz képest a térfigyelő kamerákra.

A berlini rendőrök szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy sokkal nehezebb dolguk van a hétfői terrortámadás elkövetőjének kézre kerítésében. Azonban az is kiderült, hogy a német hatóságok és a rendőrség súlyos hibákat követtek el a merénylő, a végül Milánóhoz közel lelőtt Anis Amri ügyében.

A német szövetségi kormány szerdán elfogadta azt a törvényjavaslatot, amivel kiszélesítik a térfigyelő kamerák használatának lehetőségeit. Ha a Bundestag rábólint, sokkal könnyebben lehet innentől kamerákat felszerelni stadionokban vagy például bevásárlóközpontokban.

Azonban továbbra is a helyi vezetés dönt majd, és egyértelmű ellenérzés van a tervezettel kapcsolatban Berlinben. Thomas de Maizière belügyminiszter viszont felszólította a berlini vezetést, hogy minél előbb vizsgálja felül a videókamerákkal szembeni álláspontját.

A YouGov felméréséből emellett az derült még ki, hogy minden második német a hadsereget is bevetné egy terrortámadás esetén. Most is bevethetők már katonák, amennyiben a rendőröknek segítségre van szükségük, de az első közös gyakorlatot márciusban tartja majd a Bundeswehr és a rendőrség.