Videón az évszázad bundaügye

A manhattani Madison Avenue-n található Dennis Basso szőrmeboltból egymillió dollár értékben rabolt el bundákat 3 maszkos betörő karácsony napján. Mivel Basso igen drágán méri a szőrt, ehhez elég volt 20 darabot felnyalábolni és usgyi.

A biztonsági kamera felvételén láthatjuk, ahogy december 24-én hajnali ötkor megjelennek az elkövetők a bolt elött. Egyikük egy téglával betöri az üveget, majd harcos kosként fejjel előre olyan erővel ront az üzletbe, hogy még az ajtókeret is kiszakad. Egy lehulló fémdarab fejbe is találja a második elkövetőt, aki ettől visszatántorodik, így a harmadik rabló megy be másodiknak.

Ez a kavarodás azonban nem térítette el tervétől a bandát, pillanatok alatt összeszedték a bundákat, és 47 másodperc alatt távoztak is.

A bolt tulajdonosa szerint előre felmérhették a terepet, így tehettek szert az elképesztő, millió dolláros zsákmányra, így ez valószínűleg a legnagyobb valaha volt szőrmerablás.